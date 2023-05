Une cérémonie plus adaptée à notre époque. C’est le mot d’ordre de Charles III qui proposera notamment la quiche végétarienne comme plat symbole du couronnement, qui a imposé une limite de 2.000 invités et qui ne compte pas s’arrêter là : le dress code sera lui aussi modernisé.

Entre traditions et nouveautés

« Les règles codifiées autour de l’habillement datent du XVe siècle. Habituellement, les rois couronnés portaient une culotte et des bas en soie », dévoile Caroline Lazard, responsable éditoriale du magazine Point de Vue, spécialisé dans la vie des têtes couronnées. Malgré sa volonté d’adapter la cérémonie à notre époque, le roi portera néanmoins différents vêtements dans un ordre précis, comme le veut la tradition. Cependant, contrairement à ses prédécesseurs, qui avaient choisi des tenues traditionnelles, Charles III devrait arriver dans l’abbaye de Westminster dans son uniforme militaire d’amiral de la flotte. Par-dessus, il revêtira un long manteau nommé robe d’Etat. « Peut-être que dans un souci d’économie, il arborera celui de sa mère Elizabeth II », ajoute Caroline. Dans ce cas, la robe ressemblera à une cape en velours cramoisi et brodé d’hermine, dont la traîne fait jusqu’à six mètres de longs.

Ce manteau se verra changé plusieurs fois tout au long de son couronnement. Il mettra également le Colombium symbonis, « qui fait penser à une tunique blanche », explique la spécialiste, ainsi que le Supertunica. Rebrodé de fil d’or et décoré de fleurs, ce mateau a été créé en 1911 pour George V. « Elizabeth II le portait, il est fort à parier que son fils fera de même », commente Caroline. Une fois qu’il a enfilé cette cape, Charles III peut être couronné. A sa sortie de, Westminster, Charles III aura le manteau Impérial, une autre longue cape en velours, « plutôt pourpre », détaille Caroline.





La couronne de la reine Mary pour Camilla

Lors du couronnement de Charles III, Camilla changera de titre. Celle qui est « reine consort » depuis la mort d’Elizabeth II, deviendra « reine ». Concernant sa tenue, aucune prérogative n’existe, toutefois, Caroline mise sur une teinte claire, « elle devrait être gris perle ou crème ». En matière de bijoux, il est probable que la future reine rentre dans l’abbaye sans rien sur la tête et qu’elle soit couronnée avec la couronne de la reine Mary. Effectivement, Buckingham a indiqué dans un communiqué que la reine consort Camilla souhaitée réutiliser une couronne existante « dans un souci de durabilité et d’efficacité ». « Ce sera la deuxième fois qu’une couronne ne sera pas imaginée pour une reine consort », développe Caroline. Toutefois, quelques modifications aux arches devraient être apportées, afin d’adapter le style.

Rien de bling bling pour les invités

Si les monarques réinventent légèrement les règles pour leurs tenues, ils réclament la même chose pour celles des invités. « Les tenues des invités correspondront à l’atmosphère de la cérémonie qui se veut plus moderne », explique Caroline. Les bonnes manières lors de ce type d’événement, requièrent que les femmes s’habillent d’une robe avec ou sans manche, dont la longueur dépasse le genou. Le smoking est accepté, s’il est accessoirisé de souliers à talon, d’une pochette et de bijoux. Concernant ces derniers, les pendants d’oreilles ne doivent pas être simples, mais bien encadrer le visage. Le port de gants longs est de mise, les bagues s’invitent sous le tissu, les bracelets au-dessus. Enfin, les bijoux ne doivent surtout pas être ostentatoires ou bling bling.

« Charles III aurait demandé aux pairs du Royaume-Uni de ne pas porter de robe spéciale ni de petite couronne, comme lors des couronnements précédents », ajoute la spécialiste. « Lors des mariages princiers et aristocratiques, les hommes portent la jaquette », souligne Caroline. Composée d’une veste longue à l’arrière, d’un pantalon large à rayures et d’un gilet, c’est une tenue qui reste très formelle, et qui sera certainement boudé au profit d’un costume sobre et élégant. Lors des événements royaux, les hommes optent habituellement pour un pantalon de costume noir sans ceinture, assorti d’une chemise blanche et d’un nœud papillon noir après 18 heures. Les hauts-de-forme qui étaient traditionnellement requis, n’ont plus vraiment la cote. Enfin, les chaussettes doivent être noires, tout comme les souliers, impeccablement cirés et munis de lacets. On oublie les baskets pour un événement royal, mais ça, on s’en doutait.