Sorciers, sorcières ou simples moldus, Harry, Hermione et Voldemort vous attendent Porte de Versailles à Paris. « Harry Potter l’exposition » promet aux visiteurs une immersion complète à Poudlard. Nous avons donc pris notre balai préféré et nous avons testé l’expo. Pendant une heure et demie, vous serez un nouvel élève de la prestigieuse école. Ici pas de choixpeau magique, vous choisissez vous-même votre maison. Alors plutôt courageux comme un Gryffondor ou rusé comme un Serpentard ?

Tout au long du parcours se succède les costumes des films, des reconstitutions des salles iconiques comme la salle commune, le bureau de Dolores Ombrage mais aussi la maisonnette d’Hagrid. Et que serait une exposition sur Harry Potter sans une partie de quidditch ? Pas besoin de savoir voler, les deux pieds bien ancrés au sol vous suffisent pour lancer des cognards. D’autres activités sont proposées : faire sa propre potion, jeter des sorts et mêmes attraper une mandragore à main nue. Avis aux courageux, vous pourrez rejouer la scène finale du combat entre Harry Potter et Voldemort.

Après Paris, l’exposition s’exportera dans d’autres régions du monde, notamment en Asie, au Moyen-Orient ou encore en Afrique.