Une bonne nouvelle pour les fans d’Harry Potter. Le cinéma Kinepolis de Lomme diffuse la saga complète du plus célèbre des sorciers, samedi 29 avril, à partir de 10h et pendant vingt-quatre heures consécutives. Du premier film L’Ecole des sorciers au dernier Les Reliques de la Mort, huit films vont ainsi se succéder. Et c’est tout ou rien.

Marathon nocturne

Le principe est de tenir du 1er au 8e chapitre à l’intérieur du cinéma. Pas de panique, la direction du Kinepolis a prévu des pauses entre chaque film pour permettre aux spectateurs de se restaurer. Deux conditions pour y assister : être un inconditionnel du petit héros créé par J. K. Rowling et souffrir d’insomnie, car il faut résister toute la nuit. Harry Potter et le Prince de sang-mêlé est programmé à 2 h du matin, par exemple.

La totalité des séances est au tarif de 50 euros (hors suppléments éventuels, précise Kinepolis dans son communiqué), selon les places disponibles. Il est bien entendu conseillé de réserver pour participer à ce marathon et suivre non-stop (ou presque) le combat perpétuel entre Harry Potter et Voldemort.