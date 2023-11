Le vintage amorce un retour vers les années 2000

Britney Spears, Lindsay Lohan, Destiny’s Child ou les Spice Girls, toutes ont été des icônes des années 2000. Distinguées par leur style, elles sont devenues les références de la mode colorée et audacieuse. Vingt-trois ans plus tard, la mode des années 2000 fait un retour remarqué. Diesel, Miu Miu, la maison Margiela ou encore Versace s’en inspirent dans leurs collections, convainquant même les marques de fast fashion d’en faire leur fonds de commerce.

Plus qu’un simple courant mode, la période entre les années 1990 et 2000 inspire un mode de vie à part entière, touchant la beauté, les accessoires, les films, les séries, la musique – tout ce qui rappelle le début du siècle redevient tendance. Sur TikTok, le hashtag « y2kaesthetic », signifiant « esthétique des années 2000 » en anglais, compte plus de 5 milliards de vues à l’international. Incontournable dans la génération Z, le Y2K lifestyle popularise également une autre forme de consommation vestimentaire : la seconde main.

Les vêtements des années 2000 sont de meilleure qualité

« La fast fashion ne propose que des copies de ce qui a été créé dans les années 2000, mais il y a une différence de qualité notable entre ce qui a été fait avant et aujourd’hui », confie Juliette, la créatrice du Britney Market à 20 Minutes. Il y a deux ans, elle a eu l’idée de créer un marché vintage éphémère réunissant créateurs et friperies spécialisées dans les années 2000. « C’est une urgence de consommer de manière plus raisonnable et ethique et la seconde main est parfaite pour ça, ajoute Juliette. Il était important de créer un marché vintage tendance avec autre chose que des robes de grands-mères et des vestes des années 1980. »

Avec sa centaine de stands, le Britney Market est devenu le plus grand marché vintage des années 2000 au monde, une référence réunissant des vêtements, bijoux, accessoires, tatouages, strass dentaires, et DJ sets. « Je n’ai plus spécifiquement besoin de rechercher des exposants spécialisés dans les années 2000, car les friperies et créateurs suivent naturellement la tendance. Ils sont conscients que cela fonctionne très bien », mentionne la fondatrice, marquée par une hausse d’intérêt significative pour le style alternatif ces deux dernières années.

Tendance et éthique

« Les années 2000 font leur grand retour, alors, plutôt que d’opter pour du neuf, j’ai décidé de me tourner vers la seconde main et les friperies », confie Agathe, une étudiante de 23 ans. De passage au Britney Market, cette passionnée de mode vintage est ravie d’avoir pu mettre la main sur un sac Guess, très en vogue dans l’esthétique des années 2000, pour 30 euros. Un original souvent reproduit par les marques de fast fashion.

« J’apprécie ce type d’événement qui rend ces vêtements accessibles à des prix raisonnables, car il me permet d’adopter un style unique tout en privilégiant une approche éthique », raconte cette jeune représentante de la génération Z, dont 59 % achètent des vêtements de seconde main selon une étude #MoiJeune réalisée par OpinionWay.

Les années 2000 pour tous

Cet événement, ouvert à tous, met en avant trois principes simples pour magnifier au mieux les années 2000 : des prix bas pour les étudiants, des tailles pour toutes les morphologies (XS à XXL), et des vêtements non genrés. « Je mets un point d’honneur sur l’inclusivité, car pour moi c’est primordial de ne pas perpétuer certaines erreurs des années 2000, comme la grossophobie », atteste Juliette.

« Le Britney Market doit rester grandiose, éphémère, un rendez-vous qui revient de temps en temps, une fête, un moment avec une super ambiance », conclut la fondatrice du marché, qui ne veut pas épuiser son concept en le rendant permanent. À la dernière édition, le week-end du 4 et 5 novembre à la Cité fertile de Pantin, la Britney Market a attiré un total de 3.000 visiteurs.