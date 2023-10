Tendance jusqu’au bout des dents. Les strass dentaires, ces mini-cristaux collés et non vissés sur les dents, reviennent en force avec le hashtag #toothgems, qui comptabilise plus de 467,3 millions de vues sur TikTok.

Populaires dans les années 2000, Angèle, Dua Lipa ou Rosalía les ont aussi adoptés. Mais cette tendance va bien au-delà de la mode et du glamour.

« C’est une aide pour accepter ses dents et retrouver confiance en soi quand on sourit », affirme Shana, une « gems artiste » qui a suivi une formation de prothésiste dentaire avant de poser des strass depuis un an. « Ce n’est pas qu’esthétique, reprend-elle. Cette tendance comporte un aspect psychologique important. Les strass sont un moyen d’embellir les dents, mais ils contribuent surtout à atténuer les complexes à une époque où les films et les réseaux sociaux mettent en avant des dents blanches bien alignées. »

Sous forme de minuscules étoiles ou de cœurs à 20 euros, de compositions formant un papillon ou une fleur à 60 euros, ou pour un simple (faux) diamant à 25 euros, les « gems » sont des diamants collés sur les parois dentaires avec une colle spécifique. Ils prennent parfois la forme de fresque, à moins que la composition ne soit adaptée précisément à la dentition du client.

« Tu m’envoies une photo de ton sourire et tu me précises ton budget, ça peut aller entre 40 et 100 euros, annonce Shana. À partir de là, je te propose plusieurs options de design. C’est formidable de pouvoir personnaliser les strass en fonction de la forme des dents, du sourire, et de la manière de parler du client. La composition, c’est vraiment ma partie préférée. » Et l’argent ne doit pas être un frein pour elle, ni pour ses clients.

« Tout comme les tatouages, les piercings ou les ongles, il faut mettre le prix pour avoir quelque chose de qualité. Mais justement, comme c’est un service qui peut aider les gens à s’accepter, j’aimerais que tout le monde puisse y avoir accès. Alors c’est volontairement que mes prix sont un peu en dessous de la moyenne ».

Un sourire éclatant, à quelles conditions ?

Laissée entre des mains inexérimentées, la pratique peut laisser à désirer et son résultat devenir la terreur des dentistes. Car c’est eux qui, le plus souvent, sont amenés à assurer le service après-vente. « Toucher aux dents n’est pas quelque chose d’anodin », avertit le Dr Lequart à 20 Minutes. « Poser des strass peut entraîner des caries si l’hygiène n’est pas respectée », souligne le chirurgien-dentiste et porte-parole de l’Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire.

« Il faut surtout avoir une bonne hygiène dentaire, conseille Nour, orthodontiste à Malakoff. Si vous souhaitez vous poser des strass dentaires, je conseille vivement de passer par des professionnels pour vous assurer que les produits utilisés sont réglementés en Europe. » Pour minimiser les risques, Nour, comme le Dr Lequart, donnent trois conseils essentiels.

« Tout d’abord, assurez-vous d’avoir une bonne santé dentaire en vérifiant l’absence de tartre avant la pose des strass. Cela améliorera l’adhérence des gems et réduira les risques de chute. »

« Pour la pose, passez par des professionnels, les strass auront moins de chances de se détacher, car la colle utilisée est la même que celle employée pour poser des bagues dentaires. »

« Après la pose des strass, il est recommandé de brosser soigneusement les dents, y compris autour et sur les strass. »

« Enfin, prenez rendez-vous chez le dentiste pour retirer les strass et la colle, au lieu de les arracher vous-même, afin de prévenir tout dommage à l’émail dentaire. »

Des précautions qui ne sont pas toujours respectées, regrettent ces professionnels qui redoutent les kits que l’on trouve pour moins de 10 euros sur des sites de vente par correspondance. On comprend que les dentistes et les orthodontistes ne voient pas toujours les décorations dentaires d’un très bon œil…

Un terrain d’entente entre la créativité et la santé dentaire

« Je ne recommande absolument pas de poser soi-même des strass, confirme Shana. J’ai vu des gens utiliser de la colle à faux ongles, de la colle à faux cils, ou des strass de mauvaise qualité contenant du plomb, alors que cela peut être nocif et sérieusement endommager la dent. Je recommande vraiment de consulter un prestataire qualifié, ou encore de suivre une formation, comme je l’ai fait moi-même. »

Formée par une autre plasticienne dentaire, la gem artiste pose uniquement des cristaux Swarovski qu’elle fixe avec de la colle dentaire composite. Elle encourage ses clients à effectuer une vérification avant la pose et à retirer les strass chez le dentiste si nécessaire.

C’est cette procédure qu’a suivie Eva-Louisa. Cette cliente de Shana témoigne de l’impact positif des strass dentaires. « Avant, je mettais ma main devant ma bouche quand je souriais, et aujourd’hui ce n’est plus le cas, partage la jeune femme qui s’est fait poser ses strass en juin dernier. Maintenant, je n’ai plus ce réflexe. Au contraire je les aime. Les strass m’ont redonné confiance, et même si je les enlève un jour chez le dentiste, je me sentirai plus à l’aise avec mon sourire, donc je recommande vraiment. »

Un discours que Shana dit entendre régulièrement. Ses compositions sont prévues pour tenir entre un mois et un an.