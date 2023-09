La saison des citrouilles et des feuilles orangées pointe le bout de son nez. Fini l’été et ses tendances retour-de-plage, les adeptes de la beauté se tournent déjà vers les couleurs chaudes de l’automne. Le « Pumpkin Spice Make Up », en référence à boisson chaude et réconfortante, annonce l’arrivée de la saison d’Halloween et Thanksgiving.

Les couleurs chaudes de l’automne dans notre make-up

Décidément, il ne s’est pas passé une semaine sans qu’une boisson lactée et estivale inspire les tendances beauté du moment ! Après le « latte make-up » ou le « matcha latte nails », popularisés sur TikTok, au tour du « Pumpkin Spice make up » de s’imposer sur les réseaux sociaux pour entamer la saison de l’automne. La tendance est une ode à la boisson Pumpkin spice latte, boisson chaude à base d’expresso, lait et un mélange d’épices d’automne comme la cannelle ou le clou de girofle.

La période actuelle signe le retour des couleurs chaudes et flamboyantes, dans la nature comme sur le make-up. Sur les réseaux sociaux, le hashtag « Pumpkin Spice Make Up » flirte déjà avec le million de vues et les créateurs de contenu beauté ont bien prévu de l’ériger au rang de star de la saison.

@isabellekategm Its pumpkin spice season baby !! 🍂🎃🧡

Un maquillage réconfortant

Pour le Pumpkin Spice Make-Up, vous l’aurez compris, il faut s’inspirer directement des couleurs de la nature, mais aussi des citrouilles, potirons et autres courges. La couleur orange prédomine bien évidemment, tout comme les couleurs cuivrées et tons chauds, auxquelles peuvent s’inviter quelques paillettes. La mise en beauté rappelle ainsi les épices que l’on retrouve dans le breuvage iconique de l’arrière-saison. Il n’y a pas vraiment de technique particulièrement à suivre, si ce n’est de créer un ensemble harmonieux, chaleureux et réconfortant pour accueillir la nouvelle saison.

Certains internautes utilisent la technique multi-use make-up avec la poudre bronzante qu’ils appliquent sur les joues et le front, mais aussi sur les paupières. Pour les férus de beauté, il est temps de sortir votre palette aux teintes chaudes pour les yeux. Afin de rehausser les pommettes, les adeptes de la tendance misent sur un blush orange, et un brun orangé pour la bouche. Attention cependant à un teint trop orange, pas forcément très engageant !