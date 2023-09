Popularisé par Gwyneth Paltrow début 2023 et des marques comme The Row des sœurs Olsen ou la maison Bottega Veneta, mises en avant dans des séries comme Succession, le « quiet luxury » est la tendance mode à adopter pour la rentrée.

Ce style prône la sobriété et la simplicité, reprenant les codes des « ultra-riches » (mais surtout anciens riches) qui ne le montrent pas. Fini donc les sacs à gros logos, les strass et paillettes, aujourd’hui, l’allure raffinée et confortable est de mise. Le quiet luxury impose de se focaliser sur les coupes, de privilégier les matières nobles qui durent dans le temps et de faire attention aux détails.

En réaction au superficiel, au bling-bling et à la fast fashion

Selon Vincent Grégoire, directeur Consumer Trends & Insights pour l’agence de conseil en stratégie business Nelly Rodi, « c’est une posture réactionnaire face au superficiel et au bling-bling, mais aussi à la fast-fasion, à la ‘mode jetable’. De nombreux consommateurs cherchent davantage des produits durables, neutres et intemporels qui ont des provenances de terroir ou une histoire ».

Cette quête de qualité et de durabilité est étonnamment remarquée chez la Gen Z, influencée par des célébrités comme Hailey Bieber ou Sofia Richie au style chic minimaliste. Les jeunes de cette génération s’inspirent notamment des looks de leurs grands-parents : le cardigan, le polo ou la chemise écossaise chez les hommes font partie intégrante de leur garde-robe.

Quels sont les indispensables de la saison ?

Le Twin Set, ensemble assorti composé d’un cardigan et d’un pull, fait son grand retour pour l’automne. Le cardigan uni est une pièce emblématique du look quiet luxury, sans parler de l’indémodable blazer, qui sera porté loose pour un style masculin-féminin.

L’idée du confort est très présente dans cette tendance automnale, avec des coupes oversize et fluides. Le blouson en cuir est une pièce à privilégier pour l’automne, en misant sur le volume et les détails (toujours discrets). Le pantalon large et fluide, la chemise blanche ou le pantalon de tailleur bien coupés sont des indispensables de la saison. Côté chaussures, les sneakers blanches et mocassins type Weston sont à envisager pour une rentrée branchée.

D’après Elisabeth Prat, directrice des tendances chez Peclers, « il faut tout de même faire attention à l’ennui. Quand il y a trop d’uniformité et de stabilité, on peut finir par ne plus du tout se démarquer et devenir ennuyeux. L’idée est d’ajouter une touche de sa personnalité et arriver à un équilibre pour exprimer qui on est sans être trop fondu dans la masse ».

Un style sobre et chic qui se veut accessible

Si d’après Elisabeth Prat, « des consommateurs sont prêts à mettre un peu plus d’argent si la matière est non polluante, de qualité, ou issue du recyclage par exemple », certains cherchent à adopter un look hype à moindre coût. Des marques plus accessibles que les maisons de luxe précurseures de la tendance, proposent des collections et pièces inspirées du « quiet luxury ».

Uniqlo joue sur la sobriété, avec des pièces aux couleurs unies facilement associables, qui peuvent être portées sur plusieurs saisons grâce à leur neutralité, pour des tarifs très accessibles, avec des matières comme la laine mérinos, le tweed ou le cachemire. L’enseigne Balzac Paris a quant à elle le style « quiet luxury » dans son ADN et mise sur le minimalisme et une mode responsable et éternelle.