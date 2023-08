A mi-chemin entre le short et le pantalon, le bermuda est remis à l’honneur dans la rue comme sur les réseaux sociaux. S’il avait déjà tenté une incursion (ratée) dans la fashion sphère l’an dernier, cette pièce semble aujourd’hui se hisser au top de la tendance dans des versions revisitées : style baggy, en denim, en cuir, en tweed, ou dans des matières plus fluides.

Repéré à la Fashion Week de Copenhague

C’est à la Fashion Week de Copenhague, du 9 au 12 août, que le bermuda a été relancé comme pièce phare de la saison. Le short long y était partout aux abords des shows, et particulièrement dans des versions denim et cargo, toujours ample, accessoirisé ou non d’une large ceinture, mixant pièces d’inspiration streetwear ou sportswear et vêtements plus sophistiqués. Le mix & match parfait pour allier chic et décontraction. Mais il s’est également révélé plus élégant que jamais dans des matières nobles comme le tweed, par exemple, décliné en tailleur nouvelle génération. Un total look qui devrait faire des émules très rapidement (surtout en cette période de canicule), en journée comme en soirée.

View this post on Instagram A post shared by S.S.G (@streetstyleglobal_)

Une tendance anticipée depuis octobre 2022

Déjà à l’occasion des défilés de prêt-à-porter femme consacrés à l’été 2023, la plupart des marques misaient sur le pantalon cargo… Une poignée allant encore plus loin en proposant une version plus courte, le revisitant façon denim ou utilitaire. Givenchy, Stella McCartney, Tom Ford, ou encore Ottolinger, ont ainsi clairement lancé la tendance il y a un an. Il aura toutefois fallu du temps avant que celle-ci ne prenne et devienne assez populaire pour s’imposer dans la rue. Chose faite sous la houlette de célébrités et influenceuses suivies par des dizaines de millions d’abonnés sur les réseaux sociaux, à l’image de Bella Hadid, Hailey Bieber, Emily Ratajkowski, Gigi Hadid, et autre Kendall Jenner.

Le bermuda peut se porter avec presque tout, mais s’épanouira cette saison en mix & match avec un crop top, un top tube, un caraco, et même une blouse ou une chemise, surmontées d’un blazer pour la touche ultrachic. Le tout porté avec des mocassins, des sneakers, des talons, et, les jours de pluie, des bottes plates ou des boots, comme on l’a vu à Copenhague quand la semaine de la mode se déroulait sous une météo peu clémente.