Pourquoi le trench-coat revient tous les ans dans le dressing des Français ?

Sous les premières gouttes d’automne, le trench-coat se dévoile ! En cette saison, une simple balade dans les rues suffit pour repérer le classique manteau camel. Qu’il adopte une coupe cintrée, ample, ceinturée ou non, dans le beige traditionnel ou d’autres teintes, le célèbre manteau anglais se réinvente chaque année pour conquérir les adeptes de la mode. 20 Minutes est parti à la rencontre de Louise Drouhet, fondatrice de la marque de vêtements Soubacq, et d'Aloïs Guinut, conseillère en image et autrice des livres Dress like a Parisian, Why French Women Wear Vintage, et The Little Book of Paris Style (tous chez Hachette), afin de percer les secrets de ce manteau long devenu incontournable dans le dressing des Français.

Un manteau pratique lourd d’histoire

« Le trench-coat était à l’origine un vêtement militaire utilisé dans les tranchées, mais il doit son succès en matière de mode à Charles Macintosh et Thomas Burberry », confie Aloïs Guinut à 20 Minutes. Inventé dans les années 1860, le trench-coat a longtemps conservé une utilité purement pratique pendant la Première Guerre mondiale. Les soldats britanniques le portaient pour faire face aux intempéries, avant qu’il ne soit adopté également par les femmes après la guerre. « Les trenchs Burberry et Macintosh sont des références », ajoute-t-elle.

Thomas Burberry a révolutionné le trench-coat avec son tissu imperméable, la gabardine, et Charles Macintosh avec sa technique de deux couches en coton qu’il a intégrée au manteau. À l’origine de deux variétés de trench-coat légèrement différentes, ils inspirent aujourd’hui toutes leurs déclinaisons. Le manteau Burberry et ceux qui s’en inspirent ont « une doublure à carreaux, des épaulettes attachées par des boutons, des manches ceinturées et des rangées de double boutonnage », détaille la styliste Aloïs Guinut. Les trenchs Macintosh, eux, sont plus épurés et simples avec une « boutonnière cachetée, une coupe plus rigide, droite et sans sangle ».

Un trench-coat en toile de khaki doublé de soie huilée avec une doublure en polaire détachable d'Aquascutum datant de la Première Guerre mondiale. - © Illustrated London News Ltd/Mary Evans

Repris par les maisons de couture telles que Yves Saint Laurent dans les années 1960, le trench est devenu un vêtement mode après avoir été popularisé par la bourgeoisie qui portait les trenchs initialement réservés aux officiers. « Les vêtements utilitaires deviennent des vêtements de mode parce qu’on aime ce côté bien pensé, pratique qui dure, comme le jean, la salopette, ou beaucoup d’autres pièces », explique la fondatrice de la marque de vêtements éthique Soubacq, Louise Drouhet. Féminisé par la mode et popularisé par le cinéma hollywoodien, le manteau est devenu par la suite une tendance internationale alliant style et praticité.

Une pièce élégante indémodable

« Le trench a un côté utilitaire pur et dur qui prime, il offre une base de travail géniale pour explorer sa créativité », partage avec enthousiasme Louise Drouhet, la fondatrice de Soubacq qui a récemment dévoilé sa propre version du trench. « C’est un vêtement classique qui, avec quelques ajustements, peut prendre une allure très moderne, c’est pourquoi c’est une pièce qui s’approprie sans trop grande difficulté. ».

À l’arrivée de l’automne 2023, Soubacq a élargi sa gamme avec un trench inspiré du Macintosh et d’archives militaires, le nouvel article a connu une hausse des ventes, confirmant que le vêtement de plusieurs décennies trouve toujours son public.

Le rappeur A$AP Rocky avec un trench-coat bleu. - X17/SIPA

Classique et pratique, cette pièce a su conquérir le public français grâce à son côté « efficace », selon Louise. Bien qu’on ait pu l’observer dans des coloris plus voyants ou des matières plus audacieuses comme le cuir ou le satin chez Victoria beckham par exemple, le trench ne perd pas de ses adeptes. Il reste un élément de mode qui s’adapte aux tendances tout en conservant sa fonctionnalité. « Aujourd’hui, les Français recherchent quelque chose d’efficace, avec de moins en moins de fioritures, tout en étant esthétique », souligne Louise.

Ces dernières années, la tendance des trenchs a évolué, adoptant des lignes plus épurées pour les femmes et une silhouette plus rigide pour les hommes selon l’autrice de roman de mode, Aloïs Guinut. Selon la styliste, le trench répond aux besoins des Parisiens qui cherchent à rester élégants même par temps de pluie. « On marche beaucoup et pas mal dehors, alors le trench protège tout en étant maniable et élégant. Il s’adapte avec des vêtements décontractés comme des tenues amples, mais aussi de manière plus chic avec des robes courtes chez les femmes, par exemple », conclut la styliste.

Le mannequin, Hailey Baldwin avec un t-shirt, et un trench coat beige pour ajouter une touche sophistiqué à sa tenue. - X17/SIPA

Face aux aléas du temps automnal, le trench demeure un incontournable qui continue de surpasser d’autres vestes concurrentes, que ce soit la doudoune ou le caban, dans le cœur des Français. Avec son adaptabilité et son style revisité, le trench s’impose pour affronter les intempéries tout en restant tendance.