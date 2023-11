En voiture Jeffrey et en route pour l’Espagne !

Un top pâtissier et une marque de voiture, c’est un peu le mariage de la carpe et du lapin. Mais ça peut donner de belles choses, comme les pâtisseries de Jeffrey Cagnes à déguster en exclusivité dans le City Garages de la marque de voitures espagnoles Cupra, ouvert à la Madeleine à Paris au début du mois. Parmi ces gâteaux affolants, les Cupra chocolat et vanille, entremets mettant en avant le logo de la marque, mais aussi un amusant Paris-Barcelone qui réinvente le Paris-Brest avec des amandes de Valence et les noisettes d’Espagne.

Le Paris-Brest rebaptisé Paris-Barcelone par Jeffrey Cagnes - CUPRA/CAGNES

Encore plus drôle, un Baba Sangria en forme de retour aux origines puisque le baba, autrefois, s’imbibait au vin de Malaga. Et aussi, un Turron, réinterprétation du fameux nougat en gâteau enrobé de chocolat et fourré de pistache. Et une Catalane, en plus d’une Crème catalane, la première en tartelette caramélisée comme une version « trompe l’œil » de la seconde, crème brûlée avec de l’orange, de la cannelle et de la vanille.

De 8,50 à 12 euros le gâteau. Cupra x Jeffrey Cagnes, 1, boulevard de la Madeleine (Paris 1er) Du lundi au jeudi de 9 heures à 19h30. Le samedi de 9 heures à 19 heures.

Des graines vivantes à la maison

Connaissez-vous la « rawfood » ou le « crudivorisme » ? C’est une forme d’alimentation qui profite des bienfaits de l’alimentation végétale lorsqu’elle est encore quasiment « vivante », tout juste cueillie. Ainsi préserve-t-on jusqu’au repas des propriétés nutritionnelles (vitamines, enzymes, minéraux…) de plantes qui se détériorent lorsqu’on les cuisine au-dessus de 42°C. Un must pour rester en forme toute l’année et surtout pendant l’hiver, lorsque le corps en a le plus besoin. Le plus simple, c’est de commencer par les graines germées, dont la récolte viendra agrémenter vos salades ou vos plats.

Des graines germées, prêtes à être récoltées au bout de trois ou quatre jours - S. Leblanc / 20 Minutes

Comment ? En se procurant un germoir comme l’Easygreen Sol qui permet de le faire tranquillement pousser ses germes de plantes, de légumes ou de céréales à la maison. Il s’agit d’un empilement de boîtes dont il faut remplir en eau celle du haut. Dans celle du bas germent des graines, arrosées lentement, de façon autonome, ce qui permet d’obtenir en quelques jours une récolte dans son salon (ou la salle de bains). Attention, l’empilage des boîtes prend un peu de place, nécessite un minimum de lumière ainsi qu’un bac de 5 litres (ou un bac de douche) pour en assurer la vidange. Mais le germoir permet d’obtenir une récolte en quelques jours, même en plein hiver. On doit cette invention à Eric et Aurélie Viard qui, à la tête d’une entreprise gardoise Biovie, ont lancé le premier germoir autonome français en matériaux biosourcés et recyclables à 100 %.

139 euros. En vente sur le site www.biovie.fr

L’encyclopédie de la mode indémodable

Le livre "Indémodables". - CHENE

Coco Chanel disait de la minijupe que « c’est une mauvaise blague qui ne durera pas avec l’hiver qui arrive ». Comme quoi on peut être une grande créatrice sans être visionnaire ! Et si la minijupe continue d’habiller les femmes en toute saison, d’autres vêtements sont eux aussi passé à la postérité, aussi bien dans les armoires des Françaises que dans les collections haute couture : jean, mocassins, chemise blanche, bandana… Ces classiques toujours tendance sans être tendance sont répertoriés et décryptés par l’historienne de la mode Hayley Edwards-Dujardin dans son ouvrage Indémodables, le répertoire de ce qui fait la mode. Complet et bien illustré, le livre est accessible aux novices car sans références trop pointues et obscures. Il est en quelque sorte pensé comme prêt-à-lire, à la manière du prêt-à-porter !

« Indémodables » par Hayley Edwards-Dujardin, ed. Chêne, 39,90 euros.

Un resto pour assister aux illuminations des Champs-Elysées en « carré d’or »

Le restaurant Laurier. - Maison Mavrommatis

Dimanche 19 novembre, venez assister aux traditionnelles illuminations de « la plus belle avenue du monde » avec une vue imprenable sur les guirlandes et vitrines décorées. On a un bon plan à partager pour celles et ceux qui veulent déguster de bons petits plats en admirant le spectacle (en revanche on ne garantit pas le tête-à-tête avec Gilles Lellouche, le parrain des illuminations en 2023) : le restaurant grec Laurier Mavrommatis situé dans l’enceinte des Galeries Lafayette des Champs-Elysées propose des tables avec vue directe sur l’avenue. Et dans l’assiette, on peut déguster le meilleur de la gastronomie grecque revisitée par le chef étoilé Andréas Mavrommatis avec un menu spécial proposé ce dimanche (68 euros) composé de Mézédès, Saint-Jacques, macarons aux pistaches…

Restaurant Laurier Mavrommatis, Galeries Lafayette Champs-Elysées, 60, avenue des Champs-Elysées à Paris.

Des mains douces comme la truffe d’un renne de noël

Baume pour les mains Starlight bouquet de Sabon. - RONEN MANGAN

Ça y est, on peut dire qu’on est bien rentré dans la saison des lèvres qui craquellent et des mains qui tirent. Le décalage de températures entre le froid extérieur et les intérieurs chauffés à bloc est le pire ennemi du film hydrolipidique qui protège les mains. Sans compter le gel hydroalcoolique qui vient donner le coup de grâce à nos menottes déjà malmenées. On a trouvé une solution, qui en plus d’être efficace, est un bonheur à sortir de sa poche avec son packaging sur le thème de la nuit (en édition limitée) et son parfum floral. Le baume pour les mains Starlight Bouquet de Sabon est enrichi de beurre de karité réparateur, d’huile de fruit de la passion et de vitamine C pour nourrir et hydrater les peaux les plus sensibles.

Baume pour les mains Starlight bouquet de Sabon, 19 euros sur le site de Sabon.