Louise Bourrat festoie en automne

Après un premier menu fleuri lancé au printemps dernier, la gagnante de Top Chef 2022, Louise Bourrat, propose pour cet automne une nouvelle carte pour ses « Soirées Royales » au restaurant Ladurée. En fil rouge, elle a choisi les feuilles. « Parce qu’on les connaît en légumes ou en aromates, mais la diversité des feuilles en cuisine va bien au-delà », raconte Louise Bourrat pour qui le thème s’est imposé « très organiquement ».

Le filet de turbot et farce fine de Louise Bourrat, feuille de vigne et riz herbacé, girolles en pickles, sauce au vin jaune et œufs de poisson - Ladurée

Feuilles de figuier, de cerisier, d’eucalyptus, de livèche, de sauge, de shiso, d’oxalis, de capucine, de tagette ou encore de vigne sont quelques-unes des notes parfumées et étonnantes que l’on découvre à travers cette nouvelle proposition, menu automnale en cinq temps (avec du turbot en plat principal), censé conjuguer, pour 85 euros, « élégance, équilibre, fraîcheur et extrême gourmandise », selon la Maison Ladurée. Celui du printemps servi au même endroit nous avait enchantés.

Jusqu’au 27 octobre. 16 Rue Royale (Paris 8e)

A l’intérieur des maisons japonaises

Voici, au Japon, une galerie d’habitations où il n’est pas seulement question d’architecture. De maison « Ciel » en maison « Escalier », de « Hutte d’argent » en maison « Pluie/Soleil », se donnent à lire quatre-vingts ans de l’histoire d’un pays qui, tant de fois, fut mis au défi de se reconstruire.

La couverture du livre La Maison japonaise depuis 1945 - Editions Parenthèses

L’éditeur marseillais Parenthèses lève le voile sur La maison japonaise d’après la Seconde Guerre mondiale, où le verre, le métal et le béton viennent en complément du bois. Les contraintes d’espace et de droit ont poussé les architectes à expérimenter parfois des solutions extrêmes. Le résultat est ce style déroutant, mais inspirant, où il n’est question que d’équilibre physique entre les matériaux et d’harmonie, toute spirituelle, avec la nature.

La maison japonaise depuis 1945, par Naomi Pollock, éd. Parenthèses, 65 euros.

Distribution gratuite de hot-dogs

Heinz, célèbre marque de sauces culinaires, lance sur les routes de France un food-truck éphémère pour rappeler aux Français le bon goût de son produit phare, le ketchup. Que vous aimiez la sauce tomate un peu, beaucoup ou passionnément, vous trouverez votre bonheur le temps d’un week-end à Paris, Bordeaux ou Lyon.

Le food-truck Heinz - Heinz

Au programme à chaque fois : dégustation gratuite de hot-dogs accompagnés de ketchup, en version classique, végétarienne ou tricolore… Et photobooth prévu pour repartir avec votre photo souvenir. Les vendredis et samedis en continu de 12h à 20h.

Les 13 et 14 octobre à Paris au Bercy Village, 28 rue François Truffaut. Les 20 et 21 octobre à Bordeaux aux Halles de Bacalan, 15 quai du Maroc. Et les 27 et 28 octobre à Lyon au Heat, 70 quai Perrache.

Un vent d’air frais dans la collab

Kappa et Saint-James unissent leurs forces cet automne pour proposer une capsule de vêtements de prêt à porter unique. La marque piémontaise et la normande, associées à l’équipe de football du Stade Malherbe de Caen, croisent leurs histoires pour la première fois dans une collection de vêtements confectionnés en Normandie.

Pull, bonnet, marinière, le fruit de la collab' entre Kappa et Saint-James - KappaxSaint-James

Tous les vêtements, de la marinière (85 €) au bonnet en laine (49 €), se retrouvent ornés du nouveau logo spécialement créé pour la capsule. Les rayures de Saint-James mêlées au logo de Kappa, voilà une collab qui ne manquera pas de séduire les amoureux du sport et de la mer.

A partir du 10 octobre. L’ensemble de la collection est à découvrir sur les sites https://www.kappa.fr/et https://fr.saint-james.com/.

Venez défiler en plein air et en lingerie

Il s’appelle L’Inclusif et ce défilé promet d’élargir tous les critères de beauté. En cette semaine dédiée à la lutte contre les discriminations, l’association All Size Catwalk s’associe à la marque de lingerie Sans Complexe pour organiser un défilé qui devrait l’être tout autant. Ce dimanche 8 octobre à 14h sur le parvis de l’Hôtel de Ville (Paris 4e), plus d’une centaine de femmes volontaires sont invitées à mettre leur corps en valeur en plein air en portant fièrement la lingerie de la marque, prêtée pour l’occasion, ou la sienne.

La page d'inscription à l'événement - L'Inclusif

Objectif du défilé : célébrer la diversité, la bienveillance et la tolérance. Un événement au message d’inclusivité fort auquel il est possible de participer gratuitement à condition de s’être préalablement inscrit pour choisir sa lingerie.

Lien d’inscription pour participer à L’Inclusif : https://forms.office.com/e/CaENCNysnK