On en est à mi-chemin d’un calendrier chargé de plus de 100 défilés. La Fashion Week de Paris, consacrée aux collections Printemps-Été femme des maisons de couture françaises et des jeunes créateurs, a présenté des pièces qui préfigurent déjà les tendances de 2024. Après les défilés de Pierre Cardin, Christian Dior, Saint Laurent, Courrèges, Marni et Balmain, plusieurs motifs, matières et silhouettes se démarquent sur les podiums.

View this post on Instagram A post shared by Balmain (@balmain)

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

Sous le signe de la transparence

Léger, doux et aérien, le tissu transparent du tulle est la vedette de ces premiers jours de semaine de la mode. Sur les podiums, les robes, les t-shirts, les chemisiers et les jupes laissent apparaître les sous-vêtements et les corps. Déjà adoptée par Saint Laurent, Christian Dior, Balmain et Courrèges, la transparence fait un tabac.

Chez Saint-Laurent, des robes amples, des t-shirts à manches longues et des débardeurs transparents ont défilé dans une variété de couleurs. La collection, inspirée par le métier d’aviateur et d’explorateur, prend une dimension féminine selon son directeur artistique Anthony Vaccarello, en laissant apparaître la poitrine des mannequins à travers les t-shirts à manches longues en tulle près du corps.

Présente dans toutes les collections, la transparence se décline sous la forme de longues robes en filet, de dentelle et bien sûr de tulle. Parfois, elle laisse même entrevoir des sous-vêtements de la même matière. Acné Studio a quant à lui adopté exclusivement la jupe transparente en tulle, dévoilant la culotte. Une tendance déjà incontournable, également adoptée par Balmain sous forme de chemisier. Sexy et décontracté, difficile de rater cette nouvelle tendance en ce début de Fashion Week.

View this post on Instagram A post shared by Dior Official (@dior)

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

Fleurs, rayures et gros pois

Trois motifs hauts en couleurs se sont démarqués sur les podiums : les motifs floraux, les rayures et les pois ! Plus ou moins prononcés, ils ont été adoptés par les plusieurs créateurs pour cette nouvelle Fashion week laissant présager une tendance avenir. Déjà adoptés par les stars, les chanteurs et rappeurs Usher, Erykah Badu et Eddy de Pretto Quavo ont été aperçus avec le motif à pois lors du défilé Marni.

Pour le printemps 2024, Olivier Rousteing, créateur de la maison Balmain, a opté pour des robes florales brillantes, et des chemises à pois. Sans oublié les emblématiques blazers cintrés et revisités avec des épaulettes de la marque.

Pour son premier défilé à Paris, Marni, avec Dries Van Noten à sa tête, a osé pousser les motifs à l’extrême. Les rayures ont orné les vestes, jupes et chemises dans des robes et ensembles aux couleurs vives. Tandis que les fleurs en 3D ont décoré les jupes, les robes et les hauts. Des motifs récurrents qui font déjà l’unanimité sur les réseaux sociaux.

View this post on Instagram A post shared by Usher (@usher)

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

Les jupes longues sous toutes ses formes, les débardeurs à col haut, les couleurs argentées ou la couleur rouge sont également récurrentes dans les différentes maisons. Rejoindront-ils le club des futures tendances ? Seuls les prochains défilés le détermineront. Demain, la Fashion Wek de Paris entamera sa cinquième journée. Podiums, défilés, élégance et glamour prendront fin le 3 octobre.