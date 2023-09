Il lui en fallait bien plus que ça pour se laisser abattre. Dix jours après le vol de 50 pièces de la collection Balmain, le styliste Olivier Rousteing a montré que la maison de haute couture avait de la ressource en proposant un défilé fleuri et exubérant sur les podiums de la Fashion Week parisienne. Des fleurs, de la couleur, de la brillance, des chaussures flashy : le créateur, coiffé désormais de dreadlocks, en a mis plein la vue mercredi soir, faisant oublier le vol qu’il avait lui-même annoncé sur Instagram mi-septembre à ses 10 millions d’abonnés.

« Les fleurs pour le printemps, innovant… » : a ironisé Olivier Rousteing quelques jours avant le défilé Balmain, en levant le voile sur la collection. Les fleurs étaient en effet omniprésentes : dans les motifs, sculptées ou brodées sur des mini-robes ou ornant des chaussures colorées à talons. Un total look rouge composé de robe effet vinyle parsemée de roses avec des chaussures décorées d’une rose gigantesque a été la silhouette phare de la collection.

On y retrouve la ligne sculptante et sexy d’Olivier Rousteing dans des ensembles avec une veste graphique et décolletée et minijupe dans ce défilé qui s’est déroulé au théâtre de Chaillot, avec vue sur la tour Eiffel. Son équipe a travaillé « jour et nuit » pour que ce défilé ait lieu. Mi-septembre, la camionnette transportant des pièces de sa collection a été attaquée entre l’aéroport et le siège parisien de la maison, par des personnes armées qui ont pris la fuite. Une enquête a été ouverte mais on ignore tout de la nature et du sort des pièces dérobées.