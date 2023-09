La Fashion week est de retour à Paris. Pendant sept jours, la mode bat son plein dans la capitale. Les grandes maisons françaises et de jeunes créateurs présentent leurs nouvelles pièces pour la collection printemps-été 2024, attirant célébrités et acteurs de la mode lors de défilés exclusifs. Ces événements, véritables indicateurs des tendances futures, suscitent l’intérêt des passionnés de mode et des curieux. Comment profiter de la Fashion week quand on n’appartient pas au milieu ? En dehors des défilés diffusés sur les sites des grandes maisons, 20 Minutes a élaboré une liste d’événements gratuits et abordables, ouverts à tous.

Le Défilé L’Oréal Paris « Walk Your Worth »

La marque de cosmétique L’Oréal vous offre l’opportunité d’assister à son défilé ce dimanche 1er octobre. Gratuit et ouvert à tous, le show qui célèbre la sororité comptera parmi ses mannequins son égérie Kendall Jenner, ainsi que Cindy Bruna, Camila Cabello, et Viola Davis. Parmi les invités, on retrouvera Marie Bochet, Nikolaj Coster-Waldau, Elle Fanning, Luma Grothe, Liya Kebede, Katherine Langford, Eva Longoria, Andie MacDowell, Helen Mirren, Aja Naomi King, Soo Joo Park, Aishwarya Rai, et la chanteuse Yseult. Le défilé commencera à 21h en face de la tour Eiffel, à la station de metro Ecole Militaire.

Le défilé d’Air France aux Galeries Lafayette

Les Galeries Lafayette célèbrent les 90 ans d’élégance d’Air France avec un défilé des pièces emblématiques des uniformes de la compagnie aérienne. Des pièces signées Christian Dior ou Christian Lacroix seront présentées du 28 septembre au 7 octobre au cœur du grand magasin des Galeries Lafayette Paris Haussmann. Le défilé de 30 minutes est accessible uniquement sur réservation, au tarif de 18€ pour les adultes et 10€ pour les enfants.

L’exposition de J’Adore de Dior aux Beaux-Arts de Paris

Dior présente, le temps de la Fashion Week, une exposition dédiée à son parfum star, J’Adore Dior. Gratuite sur réservation, l’exposition retrace l’histoire du parfum né en 1999, concocté par Francis Kurkdjian. La visite est possible tous les jours de 10 heures à 19h30 du 27 septembre au 8 octobre, à l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, 13 quai Malaquais (Paris 6e).

L’exposition mode de Carla Fernández au 19M

Le nouveau lieu de création de la Maison Chanel, la galerie du 19M, vous invite à découvrir la collection colorée et éthique de la designer mexicaine Carla Fernández jusqu’au 17 décembre. Gratuite et sans réservation, l’exposition au 2 place Skanderbeg (Paris 19e), célèbre le savoir-faire traditionnel du Mexique entre la créatrice et des artisans mexicains.

Le pop-up store H & M Studio à la galerie Eric Dupont

Jusqu’au 30 septembre, H & M Studio se réinvente dans un pop-up store immersif à la galerie Eric Dupont. Gratuit et ouvert à tous, la marque célèbre les dix ans de sa ligne premium en révélant sa collection automne-hiver 2023-2024 dans l’espace éphémère du 138 rue du Temple dans le Marais. Moderne et créatif, l’événement propose une projection de défilé, une exposition d’archives et un coffee shop gratuit en plus de la nouvelle collection.

L’exposition d’Azzedine Alaïa au Palais Galliera

À partir du 27 septembre, le Palais Galliera va exposer 20.000 pièces du couturier franco-tunisien Azzedine Alaïa. C’est l’occasion de découvrir le travail du couturier décédé en 2017, qui a marqué l’histoire de la mode avec ses robes fourreaux. Un trésor élaboré au cours de 50 ans de carrière, en libre accès et gratuit au 10 avenue Pierre 1er de Serbie Paris (16e).