Le compte à rebours est lancé. Une enquête a été ouverte après le vol samedi de plus de 50 pièces de la prochaine collection de la maison Balmain, à quelques jours de la Fashion Week de Paris, a annoncé ce lundi le parquet français. Une enquête pour vol en bande organisée a été ouverte et confiée à la police judiciaire, a précisé le parquet de Bobigny (Seine-Saint-Denis). La maison Balmain a annoncé à l’AFP maintenir le défilé et n’a pas souhaité commenter l’affaire, car une enquête est en cours.

C’est le styliste de Balmain, Olivier Rousteing, qui a annoncé sur son compte Instagram le vol de plus de 50 pièces de sa prochaine collection, à neuf jours du défilé de la maison lors de la Fashion Week parisienne. « Notre chauffeur nous a appelés pour dire qu’il avait été attaqué par un groupe de personnes. Plus de 50 pièces ont été volées », a raconté le styliste star de 38 ans dans un message posté dans la nuit de samedi à dimanche.

Individus armés

« Le véhicule a été braqué par des individus armés à la sortie de la zone DHL de l’aéroport de Roissy qui ont sorti le chauffeur et pris la fuite avec le véhicule », indique une source policière. Le camion a été retrouvé vide à Mitry-Mory, en région parisienne, précise cette source. « Une dizaine de colis ont été dérobés » et le préjudice est « en cours d’évaluation », selon une autre source proche de l’enquête.

Parmi les colis non volés, trois ont été restitués à la maison, a indiqué une source proche du dossier, précisant que le camion transportait d’autres cartons que ceux destinés à Balmain. D’après la même source, trois personnes ont participé au vol.