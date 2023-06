Paris accueillait du 20 au 25 juin les maisons et créateurs les plus influents pour sa Fashion Week Homme printemps-été 2024. Des défilés étaient particulièrement attendus comme la toute première sortie de Pharrell Williams qui a ouvert le bal pour Louis Vuitton, et a fait sensation sur le Pont Neuf. Les motifs camouflage et le fameux damier en version pixelisée ont fait sensation.

Les grandes maisons et petits créateurs se sont succédé et selon, Vincent Grégoire, directeur Consumer Trends & Insights pour l’agence de conseil en stratégie business Nelly Rodi, « on ne retrouve pas la folie qu’il y a eue à Milan. A Paris, on retrouve principalement des bons essentiels, beaucoup de conformisme et moins de laisser aller ».

Couleurs neutres et pas de bling

Ce qu’il faut retenir en tout cas : en 2024, la tendance sera à la sobriété et au raisonnable, mais avec de belles matières et de belles finitions. Les défilés ont presque sans exception, arboré des looks aux couleurs neutres. « On a vu beaucoup de rouge, quelques nuances de bleu, mais pas de couleurs trop vives, pas de fluo. C’était principalement une marée de neutre : du marron, du gris et du kaki », confie Vincent Grégoire.

Les motifs aussi se sont montrés discrets, puisqu’ils étaient presque inexistants. « Il y a beaucoup de rayures, de carreau, de camouflage, mais pas de motifs fleuris, pas de bling et pas de glitter », raconte l’expert en tendances.

Retour du tailoring et de l’oversize

Après des années de monopolisation du streetwear, mais toujours dans une ère de « confort fashion », on observe un retour du tailoring. Des pièces classiques pour structurer la silhouette sont revisitées dans un style loose voire ample : jogging façon tailleur, veste inspiration tailleur en mode loose et oversize.

Aperçu sur les mannequins Louis Vuitton habillés pour la première fois par l’artiste Pharrell Williams, mais aussi au défilé Givenchy, ce style permet de mêler décontracté et pièces plus taillées et habillées. L’oversize s’est imposé avec des volumes exagérés, des manteaux très longs et très amples, et des bermudas et jupe-culotte XXL.

L’utility wear semble s’imposer pour le printemps-été 2024. Parka, boots et godillots, grandes poches, mousquetons… le style fonctionnel, inspiré de la culture populaire avec des vêtements de travail revisité, est omniprésent sur les podiums. Givenchy signe d’ailleurs une tendance pratique pour 2024 en misant sur le sac, revu comme un vêtement utilitaire, avec de nombreuses poches et attaché autour du corps, libérant les mains.