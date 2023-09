Le mariage de l’Afrique et du sushi

La box créée l’an dernier par Mory Sacko pour Sushi Shop fait son retour cet automne. Une collab' marquante qui témoigne de la créativité du chef d’origine africaine et de son amour pour le Japon en combinant le meilleur des deux cultures. Comme 20 Minutes l’avait mentionné l’an dernier, les amateurs de sensations fortes doivent absolument goûter aux MoScoville Signature rolls du chef : des makis de thon agrémentés d’herbes aromatiques et de piments qu’on dégustera dans un ordre crescendo, du moins fort au plus fort, une expérience à la fois renversante et succulente.

Mory Sacko dans la salle de son restaurant Mosuke - S.LEBLANC / 20 MINUTES

« J’espère qu’on sent que je me suis éclaté à les faire », confiait l’an dernier le chef du restaurant étoilé MoSuke à 20 Minutes. Qu’il se rassure, on sent bien ses piments.

Signature box 26,90 €, MoScoville Signature Rolls 12,90 €. Rens. : www.sushishop.fr/fr/livraison/mory-sacko

Tes bottes me bottent

Une paire de chaussures emblématiques remises au goût du jour. Comme toutes les paires de la gamme Heritage de Palladium, la nouvelle Pallabrousse Tact Ripstop évoque les racines militaires de la marque et ses chaussures créées à l’origine pour la Légion étrangère française. Cet hiver, elle incorpore une nouvelle tige texturée avec des détails inspirés de l’exploration tels que des crochets de lacets et une tige en cuir et ripstop organique enduit.

Les nouvelles Pallabrousse Tact Ripstop existent aussi en noir et en olive - PALLADIUM

Palladium renforce également ses engagements en matière de pratiques durables en incorporant des semelles extérieures, des lacets et une doublure en caoutchouc, ainsi qu’un cuir suédé sans chrome provenant d’une tannerie certifiée GoldRated.

La paire est au prix de 119,95€, disponibles en boutique et sur le site : www.palladiumboots.fr/collections/new

Les champignons, les bons et les mauvais

L’heure est venue de partir en forêt ramasser des champignons. Mais comment être certain de reconnaître et distinguer deux espèces qui se ressemblent afin d’éviter les champignons vénéneux ? Et les comestibles, comment les conserver et les préparer au mieux ? A travers son manuel d’identification des champignons comestibles et toxiques, les éditions Biotope proposent une découverte des 110 espèces les plus communément rencontrées, telles que les chanterelles, les bolets, les russules ou les lactaires.

Une double page du livre "Champignons comestibles" - BIOTOPE

Ce guide pratique, bien illustré et conçu pour être emmené sur le terrain, est destiné aux débutants comme aux initiés. Il apporte de précieux conseils à propos des milieux où se développent les différentes espèces, les saisons où elles apparaissent et sur la façon de les préparer en vue de les déguster.

Champignons comestibles de Jens H.Petersen, éd. Biotope, 30€.

Orange is the new cream

La success story continue pour d.licious, la petite marque française connue pour son produit iconique La Crème Orange. A peine récompensée d’une Victoire de la beauté dans la section Responsable, la plus frenchy des cosmétiques clean et healthy débarque à New York dans le quartier de Soho et l’affiche haut et fort comme un nouveau gage de crédibilité.

La crème orange - D.LICIOUS

Ce soin d’exception pour le visage, joyau de la marque qui a conquis 18.500 abonnés sur Instagram à travers des posts viraux, se distingue par l’absence totale d’ingrédients controversés, de pigments ou colorants artificiels. Une « recette » inédite privilégiant les ingrédients actifs issus de l’agriculture bio, notamment la carotte, l’abricot et l’argousier qui donnent sa couleur à la crème.

Prix de vente conseillé en France : 95 € pour 50 ml. Disponible sur www.dlicious.fr, en pharmacie, concept-stores, cabinets de médecine et de chirurgie esthétique.

Une avoinée de chocolat

Voici une tablette de chocolat au lait… sans lait ! Avec un petit goût étonnant de céréale plus amère que sucrée, assez délicieux.

Le chocolat au lait et à l'avoine de Dengo - S.LEBLANC

Pour défier le blues de la rentrée et changer du goût habituel du chocolat, Dengo, pionnier du chocolat fermier, lance pour l’automne une tablette de chocolat au lait à l’avoine. Elaborée exclusivement à partir de plantes cacao 50 % et d’avoine, elle est le parfait encas vegan à déguster à toute heure de la journée.

Prix : 5,90 € les 80 g. Disponible sur www.dengo.com.