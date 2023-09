Un ballon qui fond dans la bouche

Ce ballon-là n’aurait pas résisté aux températures lors du match France-Nouvelle-Zélande… En revanche, on est tout à fait prêt à jouer avec lui à la fin du repas ! C’est la pâtissière Christelle Brua qui a eu l’honneur de pouvoir décliner le modèle officiel du ballon de la Coupe du monde de rugby en chocolat.

Un ballon qui se joue dans la bouche, pas à la main... - KHOROSHAYEV DMITRO

Garni de fritures et de boules chocolatées aux couleurs du drapeau tricolore, ce ballon de 200 grammes sera disponible en version au lait et noir dans la boutique parisienne Madame Cacao et en ligne sur le site d’Epicery pendant toute la durée de la compétition.

Le ballon en chocolat de la Coupe du Monde de Rugby 2023 est vendu au prix de 39 €.

L’essentiel pour ne plus souffrir

Rien de mieux qu’un petit massage des zones fragilisées après l’effort. Avec sa bille auto-massante, le roller articulations & muscles de Puressentiel, aux huiles essentielles, permet de récupérer plus vite en soulageant les douleurs musculaires et articulaires.

Des rollers anti-douleur aux huiles essentielles - Puressentiel

Et pour ceux qui ne fréquentent pas les terrains de sport, le roller est aussi utile pour soulager les douleurs du quotidien, notamment au niveau du cou, après plusieurs heures de conduite ou après avoir porté ses courses. Un packaging aux couleurs du XV de France est disponible jusqu’au mois de décembre. 13,90 euros en pharmacie et parapharmacie.

On déchausses les crampons pour se détendre en espadrilles

Après l’effort, le réconfort. Et on n’a pas encore trouvé beaucoup mieux que les espadrilles pour se détendre les doigts de pieds avec élégance et décontraction. La marque Payote propose une collection spéciale aux couleurs de l’équipe de France.

Une des paires d'espadrilles Payotte x France Rugby - mickael yvars

Toujours fabriquées à Moléon, au Pays-Basque, ces chaussures sont conçues en toile de polyester doublée d’une toile de coton. Et grâce à l’option broderie, chaque paire est personnalisable.

Espadrilles Payote x France Rugby, 39,90 € dans les points de vente de la marque.

Un poulet à la pistache entre la France et la Nouvelle Zélande

Le chef Yves Camdeborde, qui était hier soir au stade de France, raconte une histoire du rugby à sa façon, gourmande, dans Ovalix (éd. Albin Michel, en librairie le 13 septembre). Un album qui mêle les faits de jeu les plus mémorables d’une trentaine de grands matchs qu’il accompagne de recettes de cuisine inspirées des banquets qui ont suivi.

View this post on Instagram A post shared by 🇫🇷 Yves Camdeborde 🇫🇷 (@yves_camdeborde)

Pour prolonger la troisième mi-temps après la victoire de la France face à la Nouvelle Zélande, on s’attardera sur « l’essai du bout du monde » du 3 juillet 1994 où neuf tricolores touchèrent le ballon pour l’emporter 23-20 alors qu’il ne restait que deux minutes à jouer face aux All blacks de Jonah Lomu. Parmi les agapes d’après match, un poulet à la pistache enveloppé de moutarde au citron, qui a inspiré à l’ancien juré de MasterChef une recette d’ailerons de poulet panés et sauce pistache.

Un vin fier comme un coq

Après sa carrière de rugbyman, l'ancien international blond Jean-Pierre Rives s’est reconverti dans la sculpture et la peinture. Sa série d’œuvres sur le thème du coq français, « Fier comme un Coq », a séduit le prestigieux Château de La Rivière, propriété viticole bordelaise en appellation Fronsac, qui lui a proposé d’en adapter neuf afin de décorer trois de ses cuvées, un rouge, un blanc et un rosé.

Trois des neufs étiquettes de vin conçues par l'ancien international Jean-Pierre Rives - Château de la Rivière

Cette gamme de vins baptisée « Coco Séries by Rives » propose ainsi neuf étiquettes en édition limitée, trois pour chacun des vins, à déguster avec modération.

De 15 à 35 euros la bouteille au domaine ou sur le site du château ou celui du partenaire Religion Rugby.