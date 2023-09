Le look de Naomi Campbell à portée de portefeuille

Top model iconique des années 1990, Naomi Campbell revient sur le devant de la scène avec une collaboration, non pas avec une grande marque de luxe, mais avec Prettylittlething, une enseigne britannique de la fast-fashion. L’ex mannequin s’est associée à deux jeunes designers, le Nigérian Victor Anate, et l’Américain Edvin Thompson, pour proposer une collection de 15 looks déclinés en plusieurs couleurs.

View this post on Instagram A post shared by PrettyLittleThing (@prettylittlething)

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

Si la valorisation de jeunes designers et l’accessibilité de cette collection peut ravir les amateurs de mode, la marque Prettylittlething a été épinglée à plusieurs reprises par des ONG pour les conditions de travail de ses employés. Des critiques que Naomi Campbell devra certainement affronter lors de la présentation de la collection le 5 septembre, juste avant le début de la Fashion Week de New York.

Le défilé sera retransmis en direct sur la chaîne YouTube de la marque

C’est l’heure du cours de dessin

Résistantes, pédagogiques et ludiques, les montres Flik Flak habillent les poignets des petits écoliers depuis 1987. Pour cette rentrée scolaire, la marque enfant de Swatch s’associe à Faber-Castell, l’iconique fabriquant de matériel de dessin, pour proposer deux coffrets contenant une montre monochrome, rose ou noir, accompagnée de deux crayons et d’une gomme assortis.

Deux coffrets pour la collab entre Flik Flak et Faber Castell - FLIK FLAK

Le kit parfait pour ne plus arriver en retard au cours d’art plastique !

Les coffret Flik Flak et Faber-Castell sont disponibles dans les boutiques Swatch, sur le site de la marque ainsi qu’au Bon Marché au prix de 60 euros pour le noir et 65 euros pour le rose.

Un Petit Nicolas gourmand fait sa rentrée

Dès ce vendredi 1er septembre, le Petit Nicolas et sa chouette bande de copains s’installent pour prendre leur goûter dans la boulangerie Poilâne de la rue du Cherche-Midi à Paris (6e). Au menu, une collection de gourmandises terribles pour les enfants comme pour leurs parents et notamment les sablés emblématiques de la marque qui, pour la première fois, sont à l’effigie du célèbre personnage de Sempé.

La petite boite et le sablé baptisé "punition" à l'effigie du Petit Nicolas - POILANE

De 3,80 euros le sablé fourré au chocolat à 35 euros la boîte de 500 g en métal ornée des dessins du célèbre écolier au pull rouge. Poilâne organise le mercredi des ateliers de cuisine pour apprendre à fabriquer son biscuit tandis que la librairie Chantemerle dans la rue de Sèvres toute proche prévoit des rencontres, des jeux et des projections de film.

La pâte à modeler repasse en cuisine

Une salade de « boulets de canon » en entrée, des « spaghettis du jardin » en plat, un « gâteau volcan » en dessert… Ces recettes ont été imaginées par de très jeunes enfants avec de la pâte à modeler Play Doh avant d’être adaptés par le chef Cyril Davroux du restaurant French Coco, à Paris (15e).

A gauche la création des enfants, à droite le plat de spaghetti à déguster - PLAY DOH

Après une première collab entre la marque et la cheffe Fanny Herpin du restaurant Camondo en février, Play-Doh signe une nouvelle opération culinaire originale qu’on peut déguster jusqu’au 24 septembre à la carte de ce restaurant choisi parce qu’il dispose d’un espace ludique permettant aux enfants de sortir de table pour laisser leurs parents manger tranquillement. Plats de 7,50 à 18 euros, formule entrée-plat ou plat-dessert à 25 euros, menu entrée-plat-dessert à 31 euros.

Jouer en braille et en langue des signes

La méthode d'apprentissage de l'alphabet se veut inclusive et sensorielle. L'alphabet, le nouveau jeu lancé par Sentosphère propose aux enfants d'endosser le rôle d'explorateur pour découvrir l’alphabet latin, le braille et la langue des signes française.

Le jeu L'Alphabet pour les enfants à partir de 3 ans - SENTOSPHERE

A chaque tour, une carte illustrée d’un animal représentant une lettre, qu’il faut placer sur le plateau, en suivant l’ordre de l’ABC, mais seulement une fois que l’enfant a réussi le défi désigné par la roue : « signer » la lettre en langue des signes, reconnaître au toucher la lettre en relief ou son écriture en braille, l’écrire sur l’ardoise, émettre le son de celle-ci ou trouver un mot qui commence par cette lettre... Progressivement, la petite jungle se peuple d’animaux pour transformer le plateau de jeu en un joli abécédaire. 24 euros.