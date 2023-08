Le poids de l’école commence à se faire sentir. Et avec la rentrée scolaire qui pointe son nez, les parents d’élèves sont confrontés au problème récurrent du choix du cartable pour leurs enfants. Depuis un an, un couple d’ostéopathes propose une gamme de produits « made in France » censée réduire le mal de dos. Une initiative qui a donné jour, dans l’Oise, à la société Bon Chic Bon Dos.

« Nous nous rendions compte, mon mari et moi, que parmi nos jeunes patients, de plus en plus nombreux étaient ceux qui souffraient de problèmes de lombalgie ou de scoliose. Et ces problèmes étaient souvent amplifiés par le port de charges lourdes comme le cartable. Son poids peut parfois atteindre 30 % de celui d’un enfant, alors que ce dernier ne devrait pas porter plus de 10 % », raconte Séverine Divay à 20 Minutes.

Adapté aux différentes morphologies des enfants

Cette ostéo exerce depuis plus de quinze ans à Clermont et son mari, à Beauvais, dans l’Oise. Ce constat partagé leur a donné l’idée de s’attaquer à ce fléau qui touche de plus en plus d’enfants : le mal de dos. « Comme on ne peut pas changer le poids du cartable, on a imaginé qu’il soit plus adapté aux différentes morphologies des enfants pour préserver leur santé », explique Séverine Divay.

D’autant que cette praticienne montrait des envies de changement. « Un gros lumbago, en 2019, avant l’épidémie de Covid-19 m’avait alerté sur la crainte de ne plus pouvoir exercer avec mon petit gabarit, avoue-t-elle. Ce projet de nous lancer dans le développement et la commercialisation de cartables ergonomiques a donc germé pendant le confinement. »

En collaboration avec un atelier en Savoie

Accompagnés d’ergothérapeutes et après des mois de collaboration avec un atelier français, en Savoie, spécialiste en sac à dos de haute montagne, tous deux parviennent à fabriquer leurs propres modèles « made in France ». Une affaire de famille puisque le prototype a été dessiné par un proche graphiste et que ce sont les trois enfants qui ont servi de « cobayes », « récompensés en bisous et en câlins », plaisante la mère.

C’est à l’été 2022 que le site Bon Chic Bon Dos est ouert sur Internet. « Le bilan de la première année est plutôt positif », confie Séverine Divay, qui consacre désormais une partie de son emploi du temps à la promotion de la société. Malgré un prix assez élevé (180 euros), les cartables trouvent preneurs grâce à des qualités inédites.

« Le principe est de bien répartir les charges de matériel, souligne la nouvelle cogérante au sein d’un incubateur, à Compiègne. Les objets volumineux prennent place contre le dos pour éviter de déporter le poids du sac vers l’arrière, par exemple. Et des emplacements sont dédiés pour l’agenda, la gourde ou encore une trousse aimantée. » Une mousse est adaptée au dos des enfants et un système permet de régler facilement les bretelles selon les habits qu’on porte.

Accessoires de décoration fabriqués localement

La taille du cartable s’adapte aussi à la morphologie : 35 cm pour les moins de 1,20 m et le classique 38 cm pour les plus grands. Comme sa solidité permet de le garder plusieurs années, il est personnalisable grâce à des accessoires de décoration fabriqués localement par des créatrices. « Quand l’enfant en a marre d’un accessoire, il peut en changer », précise Séverine Divay. Le cartable peut ainsi plus facilement être transmis au petit frère ou à la petite sœur.

L’année 2023 a vu aussi la création de sacs à dos scolaires pour collégiens et lycéens. Le prochain projet : un produit d’aide à la posture pour l’écriture. Le couple d’ostéos envisage également d’investir des points de vente physique au sein de concept store, ces petites boutiques qui se démarquent des grandes marques. Avec quatre millions d’écoliers, la marge de progression des ventes est grande.