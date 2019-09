Cartables et sacs à dos des enfants peuvent vite représenter un poids un peu lourds sur leurs épaules et leur causer des maux de dos. — CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Il n’y a malheureusement pas d’âge pour avoir le dos en vrac. Avec des cartables et sacs à dos remplis de livres et de cahiers, les élèves de primaire, collèges et lycées, qui ont repris le chemin de l’école ce lundi à l’occasion de la rentrée scolaire, ne sont pas épargnés par le mal du siècle. Mais depuis quelques années, quelques mesures permettent d’alléger les cartables et soulager le dos fragile des enfants. Cartables à roulettes ou casiers dans les écoles pour y laisser ses livres scolaires sont autant de moyens pour éviter aux enfants de porter des charges lourdes.

Est-ce le cas pour vos enfants ? Comment faites-vous pour éviter que leur sac ou cartable ne soit trop lourd ? Leur établissement scolaire a-t-il pris des mesures pour leur éviter de porter un poids trop important ? Lesquelles ? Vos enfants se plaignent-ils de maux de dos provoqués par leur cartable ?