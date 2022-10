des bébésdes bébésDes usines de fabrication de couches pour bébés, il y en avait encore quelques unes en France il y a seulement une trentaine d’années. Des marques comme Peaudouce produisaient même dans les Hauts-de-France dans des usines qui faisaient vivre des centaines de familles. Aujourd’hui, les grands industriels ont déserté l’Hexagone, lui préférant des pays plus à l’est où les coûts de production sont moins élevés. Seules deux usines tournent encore à ce jour, dans les Vosges et dans le Morbihan. Il y en a désormais une troisième, à Bully-les-Mines, notamment Pampersnotamment Pampers, leader en la matière. Un quasi-monopole qu’ont bien l’intention de venir perturber une poignée d’entrepreneurs tricolores en apportant un brin de French touch. C’est le cas de Kilian O’Neill et de Geoffroy Blondel de Joigny, les deux fondateurs de la PME Naturopera.

Des usines de fabrication de couches pour bébés, il y en avait encore quelques unes en France il y a seulement une trentaine d’années. Des marques comme Peaudouce produisaient même dans les Hauts-de-France dans des usines qui faisaient vivre des centaines de familles. Aujourd’hui, les grands industriels ont déserté l’Hexagone, lui préférant des pays plus à l’est où les coûts de production sont moins élevés. Seules deux usines tournent encore à ce jour, dans les Vosges et dans le Morbihan. Il y en a désormais une troisième, à Bully-les-Mines, dans le Pas-de-Calais.

Une deuxième ligne de production en 2024

Cette unité de production appartient à l’entreprise Naturopera, une PME fondée en 2013 par Kilian O’Neill et de Geoffroy Blondel de Joigny, spécialisée dans les produits du quotidien bio et/ou écologiques. « Aujourd’hui, 90 % des trois milliards de couches vendues en France chaque année sont produites à l’étranger. Nous, ce sont 90 % de nos produits qui sont fabriqués en France », assure Kilian O’Neill. Et pour leur marque de couches 100 % bio, les deux patrons ont décidé de ne plus externaliser la production. « Cette usine est la seule en France à ne produire que des couches bio », explique Eric Allary, le directeur du site.

Dans le gigantesque entrepôt, la machine importée d’Italie semble bien petite. « Il ne faut pas se fier aux apparences, c’est un outil qui permet de sortir 800 couches par minute à une vitesse de 24 km/h », détaille cet ancien de Vallourec. Selon la direction, cette première ligne de production peut sortir 200 millions de couches par an avec un taux de perte de seulement 4 %. Une véritable machine de guerre qui ne demande que peu de personnel pour tourner. « Il ne faut que 4 employés et un technicien, sans compter tout ce qui touche à la logistique derrière », reconnaît Eric Allary. Pour atteindre l’objectif, des équipes se relaieront en 3x8. Les patrons de Naturopera ont même déjà prévu l’installation d’une deuxième ligne de production, dès 2014. Soit 400 millions de couches bio made in Pas-de-Calais, un chiffre qui peut sembler important mais qui représente en fait moins de 7 % du marché français de la couche jetable.