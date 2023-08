Que font les salons de vos cheveux lorsque vous les avez coupés ? Certains les jettent, mais d’autres les gardent précieusement pour les recycler. C’est le cas des salons Baraboucle et Saint Algue, qui se considèrent comme « responsables ». En collectant les cheveux de leurs clients, ils agissent en faveur de la planète grâce à un partenaire commun : Capillum.

5,6 tonnes de cheveux recyclés en deux ans

Après chacune de ses coupes, Kimberley, directrice coiffure du Baraboucle, prend soin de ramasser les cheveux pour les mettre dans un bac de tri. « Dès que le sac est rempli, on fait une demande auprès de Capillum sur Internet », explique-t-elle à 20 Minutes.

« Un petit pas pour l’Homme, un grand pas pour l’humanité », dit-on. Ce petit geste simple a permis à l’intégralité du réseau Saint-Algue de collecter 5,6 tonnes de cheveux depuis 2022, soit 2,4 tonnes en 2022 et 3,2 tonnes en 2023 à cette date.

« On a choisi Capillum car c’est un partenaire efficace et sérieux. On sait ce qu’ils font des cheveux, il y a une vraie démarche écoresponsable derrière », confie Frédéric Auffret, directeur du réseau Saint Algue. « On fait de l’éducation, auprès de nos coiffeurs, pour qu’ils comprennent vraiment à quoi ça sert, mais aussi auprès de nos clients. 99,9 % d’entre eux donnent leurs cheveux et en sont satisfaits », explique-t-il à 20 Minutes.

Des cheveux coupés puis revalorisés

Clément Baldellou a co-fondé Capillum avec une idée en tête : « Les déchets d’aujourd’hui sont les ressources de demain ». Et il n’a pas tort, car avec des pointes et des fourches, l’organisme arrive à agir positivement sur deux écosystèmes qui régulent le climat : les océans et les forêts.

Premièrement sur la dépollution des eaux, Il faut savoir que le cheveu absorbe huit fois son poids en hydrocarbure. Deuxièmement, en créant des tapis de paillage. En retenant l’eau dans le sol, les cheveux permettent de réduire par deux l’apport en eau dans les plantations.

« Les absorbants actuels sont pétro-conçus. Nous proposons une meilleure alternative en mettant à profit le potentiel des cheveux au lieu qu’ils ne soient jetés », affirme le président de Capillum à 20 Minutes. En passant collecter les cheveux une fois par mois dans leurs salons partenaires, l’entreprise a atteint les 100 tonnes de cheveux collectés au total.

View this post on Instagram A post shared by BARABOUCLE (@baraboucle)

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

Les salons vont encore plus loin dans leurs actions écoresponsables

Outre leur partenariat avec Capillum, les salons responsables ont bien d’autres façons de montrer leurs engagements. Kimberley, explique à 20 Minutes que le salon Baraboucle œuvre à différentes échelles pour être plus écoresponsable. « Au Baraboucle, vous ne trouverez que des produits naturels et bios. Nous utilisons également de la coloration végétale, très importante pour sublimer la fibre capillaire sans l’abîmer », confie la coiffeuse.

« On a une réflexion sur la consommation d’énergie, on utilise la lumière LED dans nos salons, nos tenues de travail sont en coton bio », déclare Frédéric Auffret. En prime, le groupe organise aussi des « clean walk », pour ramasser les déchets sur les plages. « On essaie de toujours aller plus loin, c’est dans notre ADN », ajoute-t-il. Le groupe reverse aussi des fonds à des associations comme Project Rescue Ocean, qui a d’ailleurs reçu un chèque de 5.000 euros le 7 juin dernier, pour la journée mondiale de l’océan.