Elvire Antajan, chercheuse en écologie du zooplancton à l’Ifremer (Institut français de recherches pour l’exploitation de la mer) - Ifremer

Après une vague de méduses sur le littoral Atlantique au mois de juin, l’été a été marqué par une abondance de physalies, particulièrement sur la côte basque. S’il n’est pas anormal de trouver cet animal marin, proche de la méduse mais qui n’en est pas une, sur la côte Atlantique, « leur quantité et la fréquence de l’événement peuvent surprendre », analyse Elvire Antajan, chercheuse en écologie du zooplancton à l’Ifremer (Institut français de recherches pour l’exploitation de la mer), au laboratoire Environnement Ressources d’Arcachon. La scientifique a répondu aux questions de 20 Minutes.

On signalait beaucoup de méduses, dès le mois de juin, sur l’ensemble du littoral Atlantique. Cette tendance s’est-elle confirmée au cours de l’été ?

Oui, mais avec d’autres espèces. Durant tout le mois d’août nous avons notamment eu beaucoup de physalies (Physalia physalis), qui ne sont pas des méduses même si cela fait partie du même embranchement que l’on appelle les cnidaires, organismes qui possèdent des cellules urticantes. Les physalies sont des organismes qui vivent en colonies. Un de ces organismes sert de flotteur, c’est celui que l’on voit à la surface. Cette année a été une grosse année à physalies, avec une centaine de personnes qui ont été envenimées par ces organismes durant le mois d’août, du Pays basque jusqu’aux Landes. Il faut remonter à la période 2008-2010 pour retrouver autant de signalements.

Une Physalia physalis sur le littoral basque, au mois d'août 2023. - Marie-Noëlle de Casamajo

Quelles conséquences cela a-t-il eu sur la gestion des plages cet été ?

Grâce au réseau de surveillance de l’algue Ostreopsis mis en place depuis deux ans au Pays basque, nous avons pu être très réactifs dès l’arrivée des physalies et accompagner les maîtres-nageurs sauveteurs et les communes sur la marche à suivre concernant l’encadrement de leurs plages. Nous avons pris plusieurs décisions de fermeture, soit à la journée soit pour quelques heures, car la physalie est particulièrement dangereuse.

Quelles blessures engendre-t-elle ?

C’est une piqûre très douloureuse, comme une décharge d’électricité, qui laisse des marques importantes sur la peau. Les gens peuvent faire des chocs cardiaques, paniquer et se noyer, tellement la douleur est violente. Le problème de ces physalies est qu’elles sont dotées de filaments extrêmement longs, qui peuvent faire jusqu’à vingt ou trente mètres, si bien que les gens ne les voient pas immédiatement. En plus, la partie flotteur de l’individu peut faire penser de loin à une bouteille en plastique. On a même des gens qui l’ont prise à pleines mains - ils vont s’en souvenir et ne recommenceront pas. Et une seule physalie peut piquer plusieurs personnes, voire plusieurs fois un seul individu.

Sa présence à cet endroit de la côte est-elle normale ?

Elle vient de la zone équatoriale et remonte avec les courants nord-américains empruntant parfois le courant du Portugal, ce qui explique que l’on retrouve des individus sur le littoral portugais, espagnol et français, sur la façade Atlantique et même en Méditerranée. C’est donc normal d’observer ces espèces sur la côte Atlantique. En revanche, ce qui peut surprendre, c’est leur quantité et la fréquence de l’événement, ce qui peut être lié à différentes choses. Les conditions météo, par exemple, ont pu rabattre ces espèces vers le littoral, alors qu’elles sont d’ordinaire présentes au large et n’affectent pas les personnes qui se baignent. En revanche, il est trop tôt pour dire si le réchauffement climatique a joué un rôle.

Est-ce qu’il y a encore, en cette rentrée, des physalies ou des méduses sur le littoral Atlantique ?

On a encore eu un cas d’une personne piquée par une physalie lundi dernier. Mais en ce moment, ce sont surtout des pelagies (pelagia noctiluca) que l’on trouve, essentiellement dans les Landes. La blessure ressentie ressemble davantage à un coup de fer à repasser. Ce sont des méduses dont les filaments font un à deux mètres, donc on peut les voir. Et elles ne piquent qu’une fois. On risque aussi de trouver à cette époque de l’année les rhizostomes, de grosses méduses, mais qui sont beaucoup moins urticantes pour l’homme, et généralement on arrive à les éviter. Ce qui est assez surprenant cette année est que l’on a observé dès le début de l'hiver, une grande quantité de plancton gélatineux : il y a eu beaucoup de salpes pendant l’hiver et au début du printemps, puis les méduses, les physalies… C’est une année particulière, même si on a du mal à en tirer des conclusions.

Une méduse pelagia noctiluca sur la côte basque - Marie-Noëlle de Casamajor

Un mot sur l’algue Ostreopsis, dont l’observation a été confirmée en 2021 sur la côte basque, et qui fait désormais l’objet d’un suivi. A-t-elle été encore très présente cet été ?

Cet été confirme la présence de cette espèce sur le littoral basque. Elle est installée quasiment à l’année, avec des proliférations importantes entre juin et septembre. Mais nous n’avons pas connu de journées avec énormément de signalements de cas humains, si bien qu’il n’y a pas eu de fermeture de plages liées à Ostreopsis. Certainement que, par rapport à il y a deux ans, les gens savent que les symptômes, quand ils sont mineurs, passent rapidement à partir du moment où l’on n’est plus dans l’eau, et ne se signalent pas. Mais dans l’eau il y a toujours autant d’Ostreopsis, si ce n’est plus. Ce qui peut poser surtout problème aux personnes qui, de par leur activité, sont très fortement exposées, comme les maîtres-nageurs sauveteurs, les personnels qui travaillent dans les bars et restaurants du bord de plage, qui peuvent ressentir de la toux, de la fatigue, des difficultés respiratoires, des saignements de nez… La difficulté à l’avenir, va être de définir les seuils qui entraîneront des décisions d’information au public, voire des fermetures de plages quand ce sera nécessaire.

Entre Ostreopsis et les physalies, cela devient compliqué de se baigner dans l’océan, non ?

Quand on est sur terre, on a les moustiques, les abeilles, les frelons, les araignées, les serpents… Sans parler des virus. On peut se baigner, mais il faut rester vigilant. La mer, ce n’est pas une piscine, ce n’est pas un endroit aseptisé sans organisme. On doit faire avec, il faut donc s’informer pour savoir s’il est prudent d’aller se baigner, sachant qu’on a la chance d’avoir, en France, des réseaux, des applications, qui indiquent la situation sanitaire en mer et les conditions météo… Au Pays basque il y a une application qui s’appelle Kalilo qui donne toutes ces informations.