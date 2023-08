C’est dans les vieux pots qu’on fait du pop

Ce classique de la trousse de beauté s'offre un nouveau look. - Elizabeth Arden

L’histoire veut que Florence Nightingale Graham, la créatrice de la marque Elizabeth Arden, ait utilisé ce baume très nutritif pour nourrir les sabots de ces chevaux jusqu’à ce qu’elle soit utilisée pour protéger le bobo d’un enfant, lequel aurait totalement cicatrisé au bout de 8 heures. Le nom et la légende du produit étaient alors tout trouvés ! Et la belle histoire commencée il y a près de 90 ans n’est pas terminée puisque la crème multi-usage qui peut servir aussi bien de baume à lèvre que réparer des talons fendillés ou des coudes secs, se pare aujourd’hui d’un nouveau packaging en édition limitée inspiré par l’esthétique des comics books et du style de Roy Lichtenstein.

Eight Hour Super Power d’Elizabeth Arden, 37 euros le baume de 50 ml, disponible à partir du 28 août en avant-première chez Marionnaud et sur elizabetharden.fr.

Un album pour les incollables du rugby

A chaque compétition sportive, il est de sortie. Qui ? L’album Panini bien sûr, avec ses images de joueurs à collectionner et à échanger à la récré. A l’occasion de la Coupe du monde de rugby, l’album “Tous rugby” et les vignettes pour le remplir sont disponibles en exclusivité dans les enseignes du groupe Casino. L’album met en avant non seulement les joueurs français, mais aussi la gastronomie et les villes qui accueillent la compétition. Une pochette de stickers est offerte pour 25 € d’achat dans les supermarchés et hypermarchés Casino et pour 15 € dans les magasins de proximité (Vival, Spar, Le Petit Casino et Casino Shop). L’album est lui proposé au prix de 1,99 €.

Pause rafraîchissante et pétillante

Moins sucrée que la plupart des sodas, cette boisson au gingembre est parfaite pour se désaltérer avec goût. - Gimber

C’est encore l’été et on ne dira pas non à un petit rafraîchissement. La marque belge Gimber, connue pour ses sirops concentrés au gingembre à diluer dans l’eau vient de lancer sa boisson prête à boire… au gingembre bien sûr et aromatisée aussi avec du citron, du yuzu et des herbes. Très peu sucrée et pétillante, elle offre une bonne alternative pour un apéro sans alcool ou à un soda plus calorique puisqu’elle contient 4,4 g de sucre pour 100 ml quand un Cola en contient 10.

Disponible en canette (4,5 €) ou en bouteille (5 €) en épicerie fine, magasin bio ou sur www.gimber.com

Se faire prendre en sandwich dans une expérience immersive

L’enseigne de sandwichs Subway lance une expérience insolite et éphémère pour faire la promotion de ses nouvelles recettes. En plein coeur de Paris, 7 salles secrètes seront à découvrir pour vivre une expérience « immersive, sensorielle et instagrammable » selon les mots de l’enseigne. On n’en sait pas beaucoup plus, si ce n’est que deux sandwichs seront égalemment offerts à chaque participant. Cette opération de communication virale prendra place sous la canopée du forum des Halles du 1er au 4 septembre.

Les inscriptions e ligne pour l’événement Muttiways by Sunday sont déjà ouvertes au tarif de 5 € (les recettes des billets vendus seront reversés à l’association Cop’1 qui oeuvre contre la précarité étudiante).

Pour faire danser le sirtaki aux papilles

Un livre pour se découvrir les secrets de la cuisine grecque. - Editions de La Martinière

C’est bientôt la rentrée, alors on essaie de prolonger les vacances comme on peut… Et faire tenir tout l’imaginaire et la gourmandise de la Méditerrannée dans une assiette est un bon moyen de s’évader quelques minutes dans la journée. Le Yorgaki Café, basé dans le 9e arrondissement de Paris, sort son livre de recettes pour reproduire à la maison les classiques de la cuisine hellenique qu’il sert au quotidien. : recettes de pâtes orzo, mezzés, cafés glacés… On y retrouve tous les délices de la gastronomie hellénique à reproduire à la maison.

Et Zeus créa la féta, 54 (vraies) recettes de Grèce + le célèbre café frappé, éditions de La Martinière, 20,90 €.