Avez-vous déjà acheté un produit vous promettant d’accélérer la pousse de vos cheveux ou vous voulez en tester un ? 20 Minutes vous partage les résultats auxquels vous pouvez vous attendre afin de relativiser l’euphorie des slogans marketing.

« On peut aider son cheveu, mais il ne faut pas s’attendre à des miracles »

N’est pas Raiponce qui veut… La vitesse de croissance des cheveux relève essentiellement de votre génétique ! C’est ce qu’explique à 20 Minutes Cécile Devoise, directrice de la marque spécialiste en nutrition beauté, Oenobiol : « Tout dépend de la nature de votre cheveu, malheureusement nous ne sommes pas tous égaux. C’est comme le poids, certains peuvent manger plus et ne prendre que très peu de kilos, car nous n’avons pas tous le même métabolisme ».

En moyenne, la pousse du cheveu est d’un centimètre par mois, détaille Cécile Devoise, mais ce chiffre varie car chacun possède des caractéristiques épidermiques différentes. Au petit bonheur la chance… Quand certains gagnent aisément 2 cm par mois, d’autres ne voient leurs cheveux pousser que de 5 mm.

D’autre part, les cheveux ont un cycle, et même les meilleurs compléments et produits capillaires du marché ne peuvent aller contre la nature. « On peut aider son cheveu, mais il ne faut pas s’attendre à des miracles. Chez Oenobiol on préfère dire que nos produits encouragent ou favorisent la pousse plutôt qu’ils ne l’accélèrent », confie la directrice. La raison est simple : le cheveu a un rythme cellulaire de trois phases qu’il respecte, dont une phase dite de repos (phase catagène), où la pousse est naturellement ralentie.

Ceci étant dit, on peut tout de même filer un coup de pouce à sa pousse, à condition d’être patient et d’avoir des attentes raisonnables.

Apporter une bonne nutrition à ses cellules pour favoriser la pousse

Si on a un cheveu fin, fragile de nature ou qui pousse lentement, il ne faut pas s’attendre à le voir se transformer ou pousser à la vitesse de l’éclair. « Avec un complément alimentaire, on va aider le cheveu, mais aucun produit n’est révolutionnaire », prévient Cécile Devoise. Dans ce cas, la prise de compléments alimentaires accompagnée d’une bonne routine capillaire reste un choix judicieux. Mais les résultats seront évidemment moins visibles que sur une personne qui a un cheveu déjà dense et en bonne santé.

« Chez Oenobiol, nous proposons le fortifiant intégral, qui va apporter les ingrédients nécessaires à la nutrition cellulaire : kératine, vitamine B, cystine… », avance Cécile Devoise avant de continuer : « C’est un traitement de fond, c’est au bout de trois mois qu’on observe de vrais résultats et qu’on s’aperçoit qu’on a de plus beaux cheveux et moins de casse ».

Pour ce qui est des accessoires censés stimuler la pousse, « rien n’empêche de les utiliser », ils vont soutenir la microcirculation ce qui ne peut que faire du bien aux cheveux, mais là encore, il ne faut pas s’attendre à des résultats révolutionnaires.