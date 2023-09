Le meilleur fromage au monde

C’est un époisses, fromage à pâte molle dont la croûte orangée est lavée au marc de Bourgogne, qui a été récompensé à Tours lors du mondial du fromage. L’époisses Berthaut Perrière, de la Fromagerie Berthaut, située au cœur du village d’Epoisses en Bourgogne est arrivé en tête parmi 1600 fromages et produits laitiers en lice, tous produits fabriqués avec au moins 50 % de lait.

Présentation, coupe, texture, arômes, goût… chaque fromage a été minutieusement scruté, goûté et noté par un jury de près de 250 professionnels internationaux.

A la soupe !

On n’est pas encore tout à fait dans la saison, mais quand on connaît le talent culinaire et le bon goût d’Emilie Franzo, on s’en réjouit d’avance à l’idée d’ouvrir le livre Soupes maison pour se réchauffer la panse d’une bonne de champignons & crackers au parmesan, d’une soupe de patate douce rôtie au sirop d’érable ou d’un bouillon épicé au bœuf…

Après deux ouvrages (remarquables) consacrés à des recettes tartes et aux salades, Emilie Franzo livre ici ses recettes les plus réconfortantes pour les mois à venir, et d’autres aussi pour l’été, avec à chaque fois, des astuces de toppings gourmands.

Marabout, 19,90 euros.

Une expo pour se mettre au parfum

Les Beaux-Arts de Paris vont littéralement plonger leurs visiteurs dans un flacon de parfum, celui de J’adore, de la maison Dior, sorti en 1997.

L'affiche de l'exposition "Dior J'adore" aux Beaux-Arts de Paris - DIOR

Grâce à une scénographie travaillée, le visiteur de cette exposition va découvrir comment le Nez du parfum, Francis Kurkdjian, s’est inspiré de l’univers de Christian Dior pour créer cette fragrance : le goût du couturier pour les antiquités, sa villa d’enfance, ses talismans…

L’exposition Dior, J’adore ! du 27 septembre au 8 octobre au Palais des Beaux-Arts de Paris. Inscriptions ouvertes sur le site www.dior.com

Une journée pour bouger

La grande fête #BEACTIVEDAY qui a lieu samedi 23 septembre est une campagne européenne dont l’objectif est de célébrer et promouvoir l’activité́ physique auprès̀ du plus grand nombre. Des milliers d’événements gratuits et d’activités sont proposés en France et à travers l’Europe, dans les clubs de fitness, de sports et de loisirs mais aussi dans les lieux publics… Près de 500 clubs et structures vont participer à travers la France.

Pour retrouver les clubs près de chez vous RDV sur le site https://www.beactiveday.fr/

Saveur intelligente

L’Intelligence artificielle est aussi capable d’imaginer de nouvelles saveurs de boisson. C’est en tout cas ce qu’a voulu prouver Coca-Cola avec son Y3000 sans sucre dont la recette a été, en partie, générée par une IA.

L'édition limitée Y3000 de Coca Cola produite par une intelligence artificielle - COCA-COLA

« Les points de vue des fans du monde entier, combinés aux informations recueillies grâce à l’intelligence artificielle, ont inspiré Coca-Cola à créer le goût unique de Y3000 », a indiqué la branche création de la marque dans un communiqué. L’intelligence artificielle a également servi à illustrer le packaging de la canette qui comprend une animation personnalisée, toujours grâce à l’IA.

Cette recette éphémère est disponible en édition limitée.