La coupe est précise, le geste assumé. Sécateur en main, penché sur une souche, Claude Cauquil récolte méticuleusement les grappes de raisin. « Ça me rappelle des souvenirs, il y a bien longtemps, quand on vendangeait en famille, sous la conduite du grand-père qui nous donnait le rythme. J’étais enfant, ça se passait à Puisserguier. A l’époque, on faisait « pisser la vigne ». Aujourd’hui, tout ça a bien changé. Sur ce terroir est produit aujourd’hui un excellent Saint-Chinian ».

Claude est venu « avec quelques amis », retrouver les effluves de son enfance, lui qui profite de se retraite, après avoir choisi une autre voie, celle de l’informatique. Ce matin, ils sont une centaine de vendangeurs d’un jour à s’occuper de la vigne sur le domaine du Grand Puy, à Montpellier. Une récolte un peu particulière. Ici, pas l’ombre d’un étudiant ou d’un travailleur saisonnier. Ces hommes et ces femmes ont payé pour remplir les seaux, en contrepartie d’un bon repas après une matinée d’effort. 25 euros par adulte, 15 par enfant.

« Quand on découvre un territoire, on aime le comprendre »

Les 7 hectares de vignes appartiennent à la ville de Montpellier. Mais elles sont gérées par l’association des Compagnons de Maguelone. Cet établissement et service d’aide par le travail (Esat, ex-CAT) accompagne quotidiennement 120 personnes en situation de handicap, en leur proposant activités professionnelles et hébergement. Il gère, depuis 1969, la presqu’île de Maguelone et sa cathédrale romane. Et depuis 2019, le restaurant du domaine du grand Puy, concomitant à ces vignes. « Cette journée est importante à nos yeux. La vocation de l’association est l’aide par le travail pour les gens qui ont une reconnaissance de handicap, soulignent Marie Lamy, responsable du domaine et Frédéric Vabre, directeur général de l’association. Mais on travaille aussi sur la proximité avec nos clients. On trouve intéressant qu’ils puissent partir du début de l’histoire. Qu’ils touchent le raisin qui deviendra le vin que l’on aura vinifié et bu à notre table ».

« On vient en famille. C’est la cinquième fois que l’on participe aux vendanges des grés de Montpellier [une appellation viticole dont l’aire s’étend à 46 communes autour de la préfecture de l’Hérault], expliquent Jean-Pierre Casademunt et sa fille Sandy. C’est un moment de convivialité et une façon d’aider les viticulteurs, qui en ont besoin. En plus de profiter de la nature, alors que nous sommes au cœur de Montpellier. » Et s’ils apprécient « ajouter une dimension sociale à cette démarche », ce n’est pas la première raison qui a poussé la famille Vitry à participer à cette journée. Jean-Claude et Sabine sont venus de la Réunion rendre visite à leur fille Eleïna. « Quand on découvre un territoire, on aime le comprendre. Ici, la vigne a une place importante dans l’histoire de la région. Quand notre fille nous a parlé de cette journée, on a trouvé l’idée excellente ».

Une autre façon de vivre l’œnotourisme

Ailleurs, d’autres vendangeurs d’un jour partagent cette démarche. Dans le Languedoc, plusieurs vignobles proposent, dans le cadre de l’œnotourisme (le tourisme du vin), des journées où il faut passer à la caisse pour ramasser le raisin. Huit domaines, membres de la fédération départementale des vignerons indépendants de l’Hérault, proposent ainsi de « plonger au cœur de l’ambiance tout à fait unique des vendanges » avec « des visites guidées de la vigne pour en apprendre davantage sur le terroir, les cépages et les méthodes de culture ». Des viticulteurs d’un jour, dont le profil n’a pas vocation à concurrencer les travailleurs saisonniers : le rythme de la récolte y est bien moins soutenu et le temps passé, par les viticulteurs, à expliquer les bons gestes, pour une matinée ou une journée de récolte, ne serait pas rentable.

« Payer pour vendanger, c’est vrai que ça peut paraître assez déroutant », sourit Eric, venu avec ses potes Rémi et Julien. Ces trois trentenaires sont originaires de la région parisienne, où résident encore les deux premiers. « Mais il ne faut pas voir les choses comme ça. Plutôt comme une activité physique de plein air, un moment de convivialité, de partage et la découverte d’une culture. Avec, en prime, un repas et ce côté solidaire qui donne encore plus de sens. Je ne savais pas que telles initiatives existaient et c’est vraiment une belle découverte. »