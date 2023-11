Secrets de « Vigneronnes »

Après un précédent documentaire sur le vin en biodynamie, Guillaume Bodin est parti à la recherche des quelques femmes pionnières en la matière. Huit années durant, il a suivi des vigneronnes qui travaillent au plus proche de la nature, qui ont su en percer les secrets afin d’élaborer des nectars aujourd’hui reconnus mondialement. C’est au travers d’un superbe voyage, qui prend son temps au fil des saisons, que le film offre d’aller à la rencontre de Marie-Thérèse Chappaz en Suisse, d’Elisabetta Foradori dans les Dolomites italiennes, d’Hélène Thibon du Mas de Libian en Ardèche et de Virginie Saverys chez Avignonesi en Toscane.

Avec déjà plus de 6.000 entrées en avant-première, le documentaire Vigneronnes, recommandé Art et Essai, sortira au cinéma le 15 novembre. Mais c’est un film qui compte sur l’effet du bouche à oreille pour se faire connaître et faire savoir qu’on peut l’apprécier d’abord avec les yeux avant d’en déguster les nectars avec modération. Pour ce faire, des avant-premières avec des dégustations de vins du film sont prévues avant sa sortie en salle.

Samedi 4 novembre au Grand Bleu de Carhaix (Finistère), lundi 6 novembre à L’Espace Saint-Michel à Paris, mardi 7 novembre au Victoria d’Aix les Bains (Savoie), mercredi 8 novembre à L’Etoile de Châtillon-sur-Chalaronne (Ain) et au Méliès de Grenoble (Isère), jeudi 9 novembre au Colbert d’Aubusson (Creuse) et au Comoedia de Lyon, vendredi 10 novembre au Palatte de Tournus (Saône-et-Loire) et au Ciné 102 de Pont-Saint-Esprit (Gard), samedi 11 novembre à 20h30 au Paradiso de Nort-sur-Erdre (Loire-Atlantique), au Nozek de Nozay (Loire-Atlantique) et au CGR d’Auxerre (Yonne), dimanche 12 novembre au Jeanne d’Arc de Gourin (Morbihan), à l’Utopia Stella de Saint-Ouen-l’Aumône (Val-d’Oise), à L’Entrepôt à Paris, lundi 13 novembre au Méliès de Montreuil (Seine-Saint-Denis) mardi 14 novembre au Ciné Planète de Romans (Drôme).

Le meilleur lièvre à la royale se déguste à L’Aube

A tout juste 30 ans, Thibault Nizard a été sacré Champion du Monde du Lièvre à la Royale 2023. La 6e édition de ce concours international, organisé fin octobre à Romorantin, a consacré le chef et propriétaire du restaurant L’Aube à Paris, saucier de formation. Thibault Nizard a réalisé pour l’occasion un lièvre à la royale en ballotine doublé d’une garniture Sénateur Couteaux, du nom de l’homme qui, au XIXe siècle, a inventé la façon de rendre cette viande ultra-fondante afin de pouvoir être dégustée avec une cuillère.

Un des deux services du lièvre à la royale, tel que servi au restaurant L'Aube à Paris - KHOROSHAYEV DMITRO

L’Aube est une des rares adresses gastronomiques parisiennes à célébrer la cuisine du gibier grâce à un menu spécialement dédié, en huit services : amuse-bouche, tarte aux cèpes, pâté en croûte, toast à gratin au Cognac Borderies, lièvre à la royale en deux services, fromage et crêpes Suzette.

190 € pour ce menu d’exception, le plus cher de la carte, servi uniquement le soir. L’Aube, 10, rue de Richelieu, Paris 1er. Tél. : 01 42 44 00 60.

La torréfactrice fond pour le chocolat

On la connaissait pour son café. Voilà Anne Caron qui se met au chocolat. Sacrée meilleure torréfactrice de France 2017 puis (un des) meilleur ouvrier de France 2023, cette passionnée qui perpétue le savoir-faire familial depuis toujours se lance donc au-delà. Animée par l’analogie qui existe entre le café et le chocolat, elle décide d’étendre son savoir-faire au monde du cacao, avec la même exigence en matière de torréfaction, de sourcing et de durabilité.

Les trois tablettes de chocolat d'Anne Caron - Julien Bornstein

« Au-delà du savoir-faire propre à la torréfaction, dit-elle, il y a plein d’étapes clés dans la confection d’un chocolat. On expérimente, on définit un goût… C’est comme un nouveau terrain de jeu ! » C’est ainsi qu’est née une collection de trois tablettes dont l’histoire fait pleinement écho aux cafés Caron. « L’instant » est le plus équilibré avec ses 70 % de cacao et ses notes de fruits exotiques et d’amande douce. « Le temps », très long en bouche, est le plus fort en cacao (80 %). Le dernier, « Signature » est celui qui contient du café : 1 %, ça peut paraître très peu, mais cela suffit pour lui apporter toute sa rondeur.

5,90 € la tablette de 50 g. Points de vente : 32, rue Notre Dame de Nazareth à Paris, 5, rue Rollon à Rouen, 23 Place des Halles Centrales au Havre ou sur l’eshop www.cafecaron.com/tablettes-de-chocolat.

Des poudres magiques mais pas de perlimpinpin

Cette poudre se mélange à un peu d'eau pour obtenir une pâte à appliquer en masque sur le visage. - Waam

Savez-vous que, dans la plupart des produits cosmétiques tels que les crèmes ou les masques, l’eau est le premier ingrédient ? Alors non seulement ça fait cher la goutte d’eau, mais en plus cela dilue les principes actifs. La tendance des cosmétiques solides change progressivement les habitudes et certaines marques comme Waam proposent aussi des poudres à transformer. Il suffit de les mélanger à l’eau pour les changer en masque ou nettoyant visage. Plus concentrés en actifs, ils contiennent aussi moins de conservateurs. Les 3 nouveautés sont le masque bonne mine, le masque purifiant et le nettoyant anti-imperfection.

Ces 3 produits sont vendus au prix de 13,90 € sur le site de Waam

Le plus grand vintage market des années 2000

Alerte à tous les adeptes de strass et paillettes, le plus grand marché de vêtements des années 2000 au monde a lieu ce week-end à la Cité Fertile. Pour ses 2 ans, le Britney Market, bas tous les records avec plus de 100 stands dédiés au style alternatif. Le concept du marché éphémère est simple : friperies, créateurs, tatoueurs, gems artistes et DJ se réunissent le temps d’un week-end dans une ambiance festive. Pantalons taille basse, ensembles en peau de pêche, jupes longues ou minijupes seront au rendez-vous, au même titre que les autres incontournables du style unique des années 2000.

View this post on Instagram A post shared by ★ BRITNEY MARKET ★ (@britneymarket)

Tendance et éthique, le marché de seconde main est accessible gratuitement. Inclusifs sur les tailles et non genrés, les vêtements et accessoires vendus à la Britney Market commencent au prix de 5 euros et vont du S jusqu’au triple XL.

Samedi et dimanche de 12 heures à 20 heures au 14 avenue Edouard Vaillant, 93500 Pantin.

Consulter le compte instagram@britneymarket pour plus d’informations.