Le tartare d’Hugo Desnoyer, c’est avec un cognac

C’est la troisième collaboration d’Hugo Desnoyer et avec le cognac Hennessy. Un accord met et spiritueux entre le veau de lait de Corrèze du premier, considéré comme l’un des meilleurs de France, avec le XO du second, au top de sa catégorie. Jusqu’au 15 novembre, il est possible de les déguster ensemble, exclusivement à la boucherie-restaurant d’Hugo Desnoyer de la rue du Dr Blanche (Paris 16e).

L'accord parfait d'une viande, le tartare de veau d'Hugo Desnoyer, et d'un spiritueux, le cognac XO d'Hennessy - Karine S.Bouvatier

L’accord, à déguster avec modération, a été baptisé « meat-cognac » : le veau travaillé en tartare et préparé au couteau, avec cébette, ciboulette, citron vert et huile d'olive, accompagné d’un verre de cognac jouant, par sa puissance, le rôle de révélateur gastronomique. Intense en arômes, la création de Renaud Fillioux de Gironde, Maître Assembleur de la Maison Hennessy, est l’écho optimal à la matière, mâche et saveurs délicate du veau d’Hugo Desnoyer. Deux produits d’excellence, deux profils aromatiques qui se combinent remarquablement, proposés à 45 euros, l’assiette et le verre. Vu l’effet produit, l’expérience les vaut largement.

Le boxeur Brahim Asloum sur la Croisette

Le palace cannois a officialisé le choix du célèbre champion de boxe Brahim Asloum comme ambassadeur du C Club, son nouvel espace fitness. « Brahim Asloum, un homme aux réalisations impressionnantes et au parcours inspirant, s’engage désormais à promouvoir un mode de vie sain et actif en tant qu’Ambassadeur du C Club, annonce le Carlton dans un communiqué louant le « dévouement », le « talent » et le « charisme » du champion olympique en 2000 devenu champion du monde en 2007 et louant « les valeurs de détermination, de discipline et de, qui sont au cœur de l’expérience offerte par le C Club ».

Brahim Asloum, ambassadeur de lu nouveau club de fitness du Carlton à Cannes - Richard Melloul

Il s’agit d’un retour aux sources puisque Brahim Asloum avait fêté sa victoire en tant que Champion du Monde au Carlton de Cannes en 2007, alors qu’il était entraîné par Stéphane Demouy, qui est à l’origine du concept du nouveau C Club. Et Brahim Asloum n’est autre que le frère de Redouane Asloum, présent à l’année au C Club, et qui coache l’ensemble des membres et clients hôtel pour les cours de boxe au Carlton.

Dégustation gratuite de pâtes sur la Seine

Cinq croisières exceptionnelles pour découvrir trois recettes de pâtes Panzani en admirant les plus beaux monuments parisiens ! Il fallait bien ça pour marquer la Journée Mondiale des Pâtes, le 25 octobre prochain. L’événement, aussi gratuit qu’inédit, s’intitule La Table Panzani, comme le nom de la marque qui invite.

La Table Panzani sur la Seine - PANZANI

Aménagée pour accueillir une table conviviale de 100 personnes par croisière, la péniche Panzani prendra le départ à cinq reprises le 25 octobre, pour une heure à chaque fois, entre 11h et 19h30, depuis le pied de la Tour Eiffel, port Debilly à Paris. Le chef à bord s’appelle Bastien de Changy. Distingué jeune talent Gault & Millau en 2021, il a imaginé trois recettes de pâtes emblématiques qui seront revisitées avec sa touche personnelle : des linguine, crémeux butternut et tomme brulée, des penne au blé complet, pesto du jardin, champignons, et des coquillettes jambon fromage (avec option végétale possible).

Pour participer, inscription préalable obligatoire sur la plateforme Weezevent et par mail à rsvp@agence-shake.fr. Horaires des croisières : 11h, 12h30, 14h, 18h et 19h30. Les places seront attribuées par ordre d’inscription et par tirage au sort, dans la limite du nombre de places disponibles. Pour plus d’informations et inscription, rendez-vous sur https://my.weezevent.com/latablepanzani.

Et le félin allemand se mit à rugir de plaisir

Sneakers allemandes et sportswear californien en une même collection intégrale de vêtements. Puma et Pleasures poursuivent leur collaboration après le succès de la sneaker Velophasis Overdyed dévoilée à la mi-2023. Il s’agit cette fois d’une capsule qui comprend des motifs originaux, des articles coupés-cousus, des T-shirts graphiques, des sweat à capuche, des accessoires et deux nouvelles versions de la Velophasis, l’une à dominante blanc cassée avec un effet jaune subtil au niveau de la semelle, l’autre mêlant des nuances d’orange, de jaune et de noir, dans une esthétique très années 2000.

La nouvelle Velophasis orange de Puma sous un pantalon Pleasures - QUAY THEVENON

Une collection disponible à partir du 21 octobre sur les sites puma.com et pleasures.com, mais aussi dans les flagship stores Puma et chez certains revendeurs.

Un livre à savourer sans modération

La belle idée d’éditer un Dictionnaire éméché du cinéma comme le fait La Tengo aujourd’hui. La belle idée de comparer des films tels que Les Bronzés font du ski, Drunk, Les Tontons flingueurs, Un singe en hiver, Rio Bravo… On la doit au journaliste Benoît Franquebalme, enfant autoproclamé « du Vaucluse, du pastis, des côtes-du-rhône et des salles obscures », au point de collectionner les innombrables scènes, dialogues et génériques où la boisson irrigue les veines des héros du septième art ou celles de ceux qui ont fait ces films.

Dictionnaire éméché du cinéma - LA TENGO

Saviez-vous que les frères Lumière ont réalisé des pubs pour le champagne ? Que Heineken aurait payé 45 millions de dollars pour apparaître dans un James Bond ? Que Gérard Depardieu buvait en douce sur le plateau des Fugitifs ? Que George Clooney s’en est mis plein les fouilles grâce à sa tequila ? Que le rosé de Brad Pitt a été élu « meilleur rosé du monde » ? Ce Dictionnaire éméché ouvre grand les caves du cinéma et vous emmène en balade dans les vignes de George Lucas, Francis Ford Coppola, Pierre Richard ou Carole Bouquet. Un livre feel good à lire sans modération, au contraire des innombrables boissons qui sont citées dedans.