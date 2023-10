Etre capable de se surpasser ? Facile à dire quand on a été trois fois finaliste à Koh-Lanta. Et pourtant, la confiance en soi n’est un acquis pour personne, pas même pour un aventurier aguerri. Dans son livre Zéro limite à tes rêves, aux éditions Marabout, Claude Dartois revient sur les expériences qui l’ont aidé et fait grandir afin de vous encourager à sortir de votre zone de confort et passer à l’action.

Commencez petit

« Arrêtez de rester assis à regarder les autres », lance Claude Dartois. D’après lui, la procrastination est un frein qui fait perdre du temps et nous incite à ne jamais atteindre nos objectifs puisqu’on les remet constamment à plus tard… « Tout le monde est capable, mais tout le monde ne saute pas le pas, là est la différence. Il faut prendre la décision de vouloir pour commencer », continue-t-il.

Se lancer oui, mais pas au hasard. Il faut commencer petit, trouver quelque chose dans ses cordes, d’accessible pour ne pas abandonner rapidement. « Montez des petits paliers, progressez à votre rythme et ne cherchez pas à accomplir quelque chose de tout de suite impressionnant », conseille Claude Dartois. Son astuce ? Se lancer des petits défis réguliers jusqu’à atteindre son objectif final. « J’ai toujours aimé courir, mais j’ai augmenté les distances petit à petit, je n’ai pas commencé en me disant que j’allais courir un marathon directement », confie-t-il.

Développez votre « force intérieure »

Par « force intérieure », l’ex-finaliste de Koh-Lanta entend le mental, qu’il juge « plus puissant » que la force physique. C’est selon lui, cette qualité qui vous permettra de ne pas baisser les bras et abandonner quand ce sera difficile.

« On a tous un mental » et « on est tous capables de faire », avance-t-il. Claude Dartois explique que la plupart des personnes sont souvent stoppées par la peur, le doute, et les nombreux autres signaux négatifs qui parasitent notre confiance en soi et qui ne l’épargnent pas non plus.

« Pour préparer un marathon par exemple, le parcours sera peut-être chiant et long. Il y a la fatigue, la discipline, le manque de sommeil, etc. Mais c’est justement tout ce processus et les expériences que vous allez vivre qui vont vous renforcer, ce n’est pas le résultat en lui-même », explique le sportif avant de continuer : « Ne vous lancez pas de défi pour impressionner les autres, vous risqueriez de ne pas aller jusqu’au bout, faites-le pour vous ». Par contre, vous pouvez tout à fait avoir une source de motivation pour vous booster : vos enfants ou un objectif en tête à atteindre.

Soyez bienveillants avec vous-mêmes

Et quand on échoue alors ? Là encore, il y a une bonne façon de réagir qui n’est autre que de « se servir de sa défaite pour mieux rebondir ». « Le gain apporte la satisfaction mais c’est le travail interne qui compte », avance l’ancien aventurier de Koh-Lanta, qui propose de se poser les bonnes questions : « Pourquoi j’ai échoué ? » Ou « Comment m’améliorer ? ». « Même si on ne réussit pas, il ne faut pas se dire que tout ce qui a été fait est perdu, au contraire, vous le capitaliserez autre part », encourage l’athlète avant de poursuivre : « Il faut être bienveillant avec soi-même et en se disant : 'je suis fier de moi'. Aujourd’hui ça n’a pas payé, ce n’est pas grave. On balaie, on ne s’arrête pas là-dessus, et on s’en fiche des autres ».

N’ayez pas non plus peur de décevoir votre entourage, « ils ne seront déçus que si vous l’êtes », souligne Claude Dartois, pour qui la victoire reste une notion relative et subjective. « Mes aventures à Koh-Lanta, pour moi qui ne l’ai jamais remporté, j’ai quand même le sentiment de les avoir toutes gagnées parce que je me suis investi à fond », termine l’ancien aventurier, pas peu fier de ses quatre expériences.