Quand arrive le début des vacances d’été ou scolaires, c’est souvent la galère pour les mamans célibataires qui doivent gérer seule les enfants, les valises, la nourriture, le trajet… un peu tout finalement. Un sentiment de frustration peut naître : pour celles qui ont l’impression de ne pas avoir assez profité de leurs vacances ou celles qui estiment ne pas avoir été à la hauteur. Shelley Greiver, autrice du roman Le chemin du bonheur est parsemé de cailloux (et de crottes de chien), donne à 20 Minutes, quelques conseils pour en finir avec la culpabilité et profiter sainement de ses vacances avec ses enfants.

Ne plus remettre en cause son rôle de mère

Première étape pour y arriver : relativiser. Oui, le séjour ce ne sera certes pas parfait. Mais non, ce ne sera pas non plus systématiquement de votre faute. Avec des enfants, rien n’est prévisible à 100 %, et ce même quand on a pris soin de tout préparer. « Partir seule avec ses enfants c’est objectivement difficile, il faut arrêter de culpabiliser », insiste Shelley Greiver. Il faut donc cesser de s’en vouloir ou s’accuser soi-même pour les disputes entre enfants durant le trajet, les remarques de l’un qui n’a pas apprécié les activités, et les caprices d’un autre sur la plage. Il faut comprendre que ce n’est pas « nous (les mères, ndlr) qui sommes en cause » et que ça peut arriver « de profiter seulement 5 minutes de la plage sur 3 heures », rappelle l’autrice.

Pour franchir cette étape, Shelley Greiver propose de compléter « une liste de gratitude ». Ça permet de relativiser en fin de journée et de « ne pas se ressasser les mauvais moments mais revivre les bons ».

Accepter de se faciliter la vie de temps en temps

Chauffer des pizzas au lieu de préparer à dîner quand on est fatigué, donner des sucettes ou une tablette pendant le voyage pour calmer les pleurs peuvent aider à s’épargner du stress. Mais attention, il faut réussir à le faire « sans mauvaise conscience ». Vous êtes « un être humain et non un robot », il n’y a donc rien de mal à se faciliter la tâche quelques fois. Des petits coups de pouce ne feront pas de vous une moins bonne maman. Shelley Greiver avertit d’ailleurs : « ça ne sert à rien de se comparer aux autres mamans, peut-être qu’elles ont de l’aide d’une grand-mère et vous n’en savez rien ».

N’hésitez pas à vous décharger pour les grosses sorties à la plage ou aux parcs d’attractions par exemple. « On sait que compliqué d’y aller seule avec plusieurs enfants. On amène avec nous une ado ou une amie qui pourra nous aider. C’est une paire d’yeux et de bras supplémentaires non négligeables », conseille l’écrivaine.

Consulter ses enfants avant les vacances

Avec plusieurs enfants de différents âges, les envies ne seront pas les mêmes, déjà entre eux et peut-être encore moins avec vous. Mieux vaut discuter ensemble en amont, afin de prendre en compte leurs attentes car ce sont aussi leurs vacances. « Je connais peu d’enfants qui ont la patience de passer plus d’une heure dans un musée, ou qui s’intéressent à l’archéologie ou à l’histoire d’une église du XVIIe siècle », avance Shelley Greiver. « Nos ados voudront passer du temps devant un écran ou avec d’autres jeunes, c’est normal, ça ne sert à rien de se battre avec eux là-dessus. Ce sont aussi leurs vacances », continue-t-elle.

Il ne s’agit pas de renoncer aux activités qui vous font plaisir, mais plutôt de rester à l’écoute de celles qui plairont davantage à vos enfants et se mettre d’accord (ou pas) sur celles-ci. Et si l’on tient vraiment à la visite du musée, on peut limiter le temps qu’on y va passer quitte à « promettre une glace pour les faire patienter ».

Se donner la permission de prendre du temps pour soi

Interdiction de s’oublier ! Ce sont aussi vos vacances, il faut trouver du temps pour soi quoi qu’il arrive. « Ça passe peut-être par demander de l’aide à une amie, une grand-mère, payer la fille des voisins pour qu’elle fasse du baby-sitting dans la journée », propose l’autrice avant de continuer « Vous avez besoin de vous relaxer ! »

Dans les activités qu’elle suggère dans son roman, il y a : la méditation de façon lente, la pratique d’une activité physique, de la marche ou même une sieste pour se reposer.

Vivre l’instant présent

Phrase certes un peu clichée, mais essentielle à rappeler. Malgré les journées fatigantes et longues, Shelley Greiver suggère d’éviter de se plaindre mentalement mais plutôt d’apprécier les moments de qualité. « Comprenez que cet instant ne se reproduira plus et donc il faut vivre pleinement les fous rires, les câlins, les jeux, les discussions », rappelle-t-elle avant de conclure : « ces moments d’amour, de joie, de bonheur, même s’ils ne sont pas nombreux, justifient toutes les difficultés par lesquelles on doit passer pour les obtenir ».