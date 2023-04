« Étant maman solo et free-lance, ça rajoute du stress de se dire qu’il faut que j’assure […] toute seule. » Alors que des milliers de Français se mobilisent contre la réforme des retraites promulguée par Emmanuel Macron, 20 Minutes donne la parole à Sandra, mère célibataire d’une fille âgée de 14 ans et d’un garçon de 9 ans. Elle a accepté de nous ouvrir ses comptes du mois de mars 2023.

Côtés revenus, c’est un bon mois pour la formatrice free-lance en ressources humaines et droit du travail qui a pu se verser un salaire de 3.000 euros. Ses recettes sont fluctuantes alors que ses dépenses sont fixes et variables. Ces dernières ont augmenté à cause de l’inflation et du coût de la vie. Ses plus gros pôles de dépenses sont l’alimentation mais surtout les « sorties et activités » en famille. Sandra a dû faire des aménagements dans son budget et elle a décidé d’en parler à ses deux enfants. « Je suis transparente avec eux et bien sûr, j’utilise des mots adaptés. Mais je leur explique qu’évidemment ce n’est pas la même chose d’être seule ou à deux », nous confie-t-elle.

Toute la liste de ses dépenses et son témoignage sont à retrouver dans la vidéo placée en tête de cet article.