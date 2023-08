Il règne un petit air d’Emily in Paris sur la place Dauphine (Paris 1er). Même en ce jours sans soleil. S’il n’y a pas de touristes en robe de couturier ou avec un béret sur la tête, on entend peu parler français à cette extrémité de l’île de la Cité, juste derrière le palais de Justice. Les trois personnes qui jouent à la pétanque au bout de la place n’ont à coup sûr pas l’accent de Pagnol ni même celui d’un titi et encore moins l’adresse requise pour faire un carreau. Les présents ont toutefois un goût pour le sucre et ça tombe bien. La Terrasse propose les pâtisseries des chefs Philippe Conticini et Jeffrey Cagnes.

Comment l’endroit a-t-il été imaginé ?

Initialement, le lieu était une librairie dans laquelle Philippe Conticini et Jeffrey Cagnes ont ouvert leur Atelier du Geste à l’Emotion où ils proposent des masterclasses. Celles-ci étant en pause pendant l’été, les chefs ont eu l’idée d’une terrasse éphémère « sur cette place du vieux Paris », dixit Jeffrey Cagnes pour proposer leurs créations pâtissières.

Pendant l'été, l'Atelier du Geste à l'Emotion des chefs Philippe Conticini et Jeffrey Cagnes devient La Terrasse. - F. Hernandez / 20 Minutes

Le plat à ne pas manquer ?

Tout dépendra de votre gourmandise et de ce qu’il y aura en vitrine. La Terrasse veut « éviter la redondance, ce n’est jamais le même tea time », annonce Jeffrey Cagnes. Les chefs piochent dans leurs boutiques respectives les gâteaux du jour. Lors de notre venue, on a fondu pour le Gran Cru Vanille de Philippe Conticini (16 euros) et la tarte aux myrtilles de Jeffrey Cagnes (12 euros). Et il restait de la place pour un macaron café et un autre aux marrons (assortiment de cinq macarons 11 euros).

Et pour que ceux et celles qui souhaitent manger quelque chose de salé avant de passer au sucré, Philippe Conticini et Jeffrey Cagnes ont imaginé une « petite » carte « sans esbroufe » avec des plats simples comme des pâtes arrabiata, un avocado toast ou des salades niçoise, vegan ou César.

Le plat qu’on peut refaire chez soit ?

Le risotto de coquillettes (20 euros) sans hésiter. Pour le prouver, Jeffrey Cagnes se lance devant nous dans sa préparation. Une fois les pâtes cuites, il ajoute de la crème fraîche en quantité, du parmesan, des dés de jambon ou du saumon, du persil finement ciselé, de la muscade en poudre, du sel et du poivre. « C’est un plat régressif. J’adore le faire à mes enfants. »

Risotto de coquillettes préparée par Jeffrey Cagnes à La Terrasse, 27, place Dauphine (Paris). - F. Hernandez / 20 Minutes

L’argument des patrons pour venir ?

La place Dauphine, « une découverte » pour Jeffrey Cagnes. « Si tous les Parisiens la connaissaient, il y aurait beaucoup de monde », sourit le chef pâtissier. Le lieu permet de faire une pause dans sa visite de Paris. En enjambant le pont Neuf, on passe de la rive droite à la rive gauche, si un détour par Notre-Dame est possible, nous, on file au square René-Viviani pour admirer le plus vieil arbre de Paris et la jolie petite église de Saint-Julien-le-Pauvre à l’histoire mouvementée.

Comment s’y rendre ?

Rien de plus simple. Le métro le plus proche Pont-Neuf (ligne 7) est à trois minutes à pied du 27, place Dauphine. Les stations Cité (ligne 4) ou Saint-Michel-Notre-Dame (RER B ou C), ou Châtelet (lignes 1, 4, 7, 11 et 14 ou RER A, B ou D) sont à moins de dix minutes. On y passe le matin pour un petit-déjeuner classique (9 euros) ou continental (28 euros), le midi pour un plat agrémenté d’une pâtisserie ou à 17 heures pour un tea time à deux : deux pâtisseries, deux viennoiseries, deux biscuits secs et deux boissons chaudes (62 euros).

La Terrasse est ouverte 7 jours/7 de 9 heures à 20 heures jusqu’à fin août, puis repassera en mode samedi au lundi jusqu’à fin octobre.