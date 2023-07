Que vaut l’avocat grillé au barbecue ou pané en frites croustillantes ?

Avocat grillé ? Avocat frit ? On pensait tout connaître de ce fruit vert dont on se régale en salade ou écrasé avec du citron et des épices en guacamole. Mais l’avocat a décidé de jouer cet été un air nouveau en mode barbecue. Enfin ce n’est pas l’avocat tout seul, c’est la WAO, l’Organisation Mondiale de l’avocat, qui veille à son image à travers le monde. 20 Minutes a interrogé son président Zac Bard, un horticulteur sud-Africain qui travaille depuis plus de vingt-cinq ans dans le secteur de l'avocat et qui nous a livré quelques recettes.

Dans quels pays l’avocat frit et l’avocat grillé sont-ils déjà populaires ?

Les Américains le consomment souvent grillé en alternative végétale à la viande des hamburgers. Nous remarquons aussi un intérêt en Asie du Sud-Est, notamment en Thaïlande et à Singapour. Les saveurs grillées de l’avocat se marient bien avec les plats asiatiques. L’Amérique latine le préfère frit. Au Mexique, on le consomme en aguacate frito : ce sont des accompagnements pour les burritos et les tacos. En Colombie et au Brésil, l’avocat est également très souvent frit et servi doré et croustillant en accompagnement de plats traditionnels.

Comment définiriez-vous le goût de l’avocat grillé et celui de l’avocat frit ?

Les deux conservent une texture crémeuse. L’avocat une fois grillé développe une saveur légèrement fumée et devient même un peu sucré, presque caramélisé. L’avocat frit est complètement différent. Le processus de friture crée une couche croustillante et ses saveurs sont plus prononcées.

Comment convaincre un Français qui hésiterait à passer ses avocats à la casserole ?

En l’assurant que l’avocat cuit permet une vraie expérience en bouche. Il y a un mélange de texture et de saveurs qui apportent une touche d’originalité à un plat simple comme une salade. Ou pour accompagner un barbecue, en complément ou remplacement de la viande - c’est une excellente alternative pour ceux qui recherchent une expérience gustative végétarienne et saine. Et puis grillé ou frit, l’avocat reste un bon aliment, riche en gras de bonne qualité, en fibres et en nutriments essentiels. Et il devient un allié de taille pendant la saison estivale, notamment grâce à son pouvoir satiétogène.

Par où ou par quoi commencer ?

Avant de réaliser une recette complexe, je préconiserais d’essayer d’abord l’avocat grillé, seul, à la poêle avec un peu de sel, poivre et huile d’olive, afin de découvrir le goût et la texture quand il est simplement snacké. On pourra ensuite passer au barbecue. La friture est plus complexe. Pour ne pas dénaturer l’avocat, je recommande de le faire frire dans l’huile d’avocat, qui a un point de fumée plus élevé que l’huile d’olive par exemple. Une fois dorées, on pourra accompagner les frites d’avocat d’une crème au fromage frais et citron pour donner une touche de fraîcheur.

Et voici les recettes

Avocat grillé façon BBQ, sauce salsa aux poivrons grillés

Pour 4 personnes

Temps de préparation : 20 minutes

Temps de grillade : 3 minutes

Ingrédients

4 avocats

1 poivron rouge

4 cuillères à soupe d’huile d’avocat

250 g de tomates cerises

1 échalote & 1 gousse d’ail

5 brins de persil plat ou de coriandre

1 cuillère à soupe de jus de citron vert

Recette

Chauffer le barbecue ou la poêle à griller. Couper le poivron en lanières. Dans un bol, mélanger les lanières de poivron avec 1 cuillère à soupe d’huile d’avocat.

Griller les lanières de poivron sur le barbecue ou la poêle à griller pendant 3-4 minutes. Couper les tomates en deux et l’échalote en morceaux.

Ajoutez le poivron grillé, la tomate, l’échalote, l’ail et le persil ou la coriandre dans un robot et mixer le tout pour obtenir la sauce salsa.

Assaisonner la salsa avec le jus de citron vert, 2 cuillères à soupe d’huile d’avocat et ajoutez des flocons de piment, du sel et du poivre selon votre goût.

Couper les avocats en deux, retirer le noyau et enlever la peau. Badigeonner légèrement les surfaces coupées avec 1 cuillère à soupe d’huile d’avocat.

Griller les avocats, côté coupé vers le bas, pendant 2 à 3 minutes sur le barbecue. Servir les avocats avec la salsa de poivrons grillés.

Conseil pour la recette : saupoudrez les avocats grillés de persil plat ou de coriandre.

Avocat pané en frites et mayonnaise de wasabi

Avocat pané en frites et mayonnaise de wasabi - WAO

Pour 4 personnes

Temps de préparation : 20 minutes

Ingrédients

25 g d’amandes effilées

2 avocats

20 g de farine

2 œufs

100 g de chapelure

Huile végétale

Pour la mayonnaise :

4 c.à.s de mayonnaise

2 c.à.c de pâte de wasabi

Le jus et le zest ½ citron vert, sel et poivre

Recette

Mélangez les ingrédients de la mayonnaise, couvrez-la et mettez-la au frigo pour laisser les arômes se développer.

Faites griller les amandes effilées dans une poêle à frire sur feu doux jusqu’à ce qu’elles dorent et libèrent un arôme parfumé. Mettez de côté.

Pour faire les frites : coupez les avocats en 2, puis tranchez-les dans le sens de la longueur pour faire 5 frites par moitié. 20 au total.

Prenez 3 bols et mettez la farine dans l’un d’eux, les œufs dans un autre et enfin, la chapelure dans le troisième bol.

En trempant les frites les unes après les autres, plongez les d’abord dans la farine puis les œufs et enfin, dans le mélange de chapelure.

Versez 4 cl d’huile dans une poêle à frire, puis faites chauffer à feu moyen. Lentement, faites frire les tranches d’avocat par groupe, 5 à la fois. Faites frire environ 10 à 15s sur chaque côté.

Goûter la mayonnaise et ajuster l’assaisonnement à votre convenance. Servez les frites d’avocat avec de la mayonnaise et les amandes.