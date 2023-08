« A mon tour ! A mon tour ! ». Elle a beau l’avoir essayé « des milliers de fois », le trampoline reste l’une des activités préférées de Grace, 12 ans. Depuis le 31 juillet, elle, sa petite sœur et vingt-deux autres enfants sans-abri de 3 à 13 ans viennent tous les jours au centre de loisirs du vélodrome, au parc de la Tête d’Or de Lyon.

Au programme : activités manuelles, piscine, vélo, kart mais aussi ventriglisse et accrobranche. « J’adore tout ce qu’on fait ! affirme la jeune fille. Même si je dois me réveiller tôt, je sais que c’est pour faire quelque chose d’amusant. Et je ne rentre jamais déçue ! » Joyce aussi est content. Il ne s’arrête pas de sourire tout en sautant sur le trampoline. « Ça change d’avant où on s’ennuyait beaucoup. » Tout en rejoignant ses copains, il s’exclame : « Je n’ai pas hâte que les vacances se terminent ! »

Avant l’ouverture de ce centre aéré, ces enfants passaient leur journée au gymnase Bellecombe, dans le 6e arrondissement, où la température peut atteindre 40 °C lors de pics de chaleur. Ils n’y étaient pas pour jouer mais parce que, depuis deux mois, c’est dans cette structure qu’ils vivent avec leur famille.

Une mesure inédite de la ville de Lyon

Au total, une cinquantaine de personnes dont une trentaine d’enfants sans-abri occupent ce bâtiment municipal, faute d’avoir un logement. Certaines familles ont été expulsées de squats. D’autres étaient hébergées dans les écoles dans lesquelles les enfants sont scolarisés et à l’approche des vacances scolaires, elles se sont retrouvées sans solution. Face à cette situation, les collectifs Jamais sans toit et Solidarité entre les femmes à la rue ont réclamé aux autorités locales, en plus d’un hébergement, la prise en charge des enfants afin qu’ils bénéficient « de vacances ».

La ville de Lyon, « fidèle à ses valeurs humanistes » et voulant « garantir un droit aux vacances pour tous », a ainsi créé un centre « rien que pour eux » pour ce mois d’août. Ainsi, en quinze jours, quatre animatrices ont été recrutées, des repas supplémentaires pour le midi ont été commandés et toutes les fiches techniques « santé » ont été complétées.

Cédric Vinchon, coordinateur territoire et responsable des équipes, développe : « On s’est retrouvé face à une situation exceptionnelle puisque nous consacrons 20 % des places disponibles dans nos infrastructures aux familles vulnérables. D’habitude, les enfants en grande précarité sont déjà intégrés dans le processus. Dans ce cas précis, il était plus simple de constituer un nouveau lieu plutôt que d’intégrer chacun des vingt-quatre enfants dans les onze centres différents. »

C’est donc pour cette raison que la mesure est « inédite ». Il ajoute : « On espère donc qu’il n’y aura pas de prochaines fois car ça voudrait dire qu’aucune solution n’a été trouvée. »

Un lien fort entre les enfants du gymnase

Pour Grace, ce n’est pas grave de se retrouver avec les mêmes têtes tout le temps, au contraire. « C’est plus simple parce qu’on se connaît déjà tous, souligne la jeune fille. Avec le gymnase, on a déjà appris à se supporter et à vivre ensemble ! » Et les animatrices peuvent en témoigner. « On sent un lien fort dans le groupe, même entre petits et grands, affirme Kaela, 19 ans, dans l’animation depuis un an. Il y a des fratries mais ils se comportent comme s’ils faisaient tous partie de la même famille. »

Et pour ces encadrantes, le job reste le même. « Il arrive qu’on discute avec les plus grands de leur vie au gymnase, parce qu’ils sont parfois inquiets, poursuit la jeune femme. Mais sinon, nos missions sont similaires à celles de d’habitude. On les accueille à partir de 9h30, il y a le temps du repas et des activités jusqu’à 16h30. Ce qui manque à l’appel du programme ''classique'', c’est un lieu d’accueil et les sorties en dehors de Lyon. »

Ces enfants doivent « faire leur rentrée avec un toit au-dessus de leur tête »

Ainsi, quand il pleut ou quand le parc est fermé à cause du vent, les enfants se retrouvent de nouveau au gymnase. Ce sont alors les bénévoles qui se relaient pour essayer de les occuper tout en aidant les parents pour des questions administratives.

« Tous les jours dans le gymnase, avec la chaleur, le bruit, la promiscuité et la fatigue, c’est difficile pour tout le monde. Donc, le centre, c’est vraiment fabuleux pour les enfants. Et pour nous ! sourit Njoid, la maman de Nourredine, 8 ans et demi. Car grâce à ce dispositif, nous, on peut se rendre à nos rendez-vous sans contrainte et essayer de faire avancer les choses. »

Juliette Murtin, bénévole, confirme : « Ils attendaient ça avec impatience ! Mais on aimerait aussi que les autorités locales envoient un opérateur social pour la gestion humanitaire, le dialogue social et trouver des solutions pérennes d’hébergement. » Avant de conclure : « Tous ces enfants sont scolarisés. Ce qui veut dire que dans quelques jours, c’est leur rentrée. Il est impératif qu’ils la fassent avec un toit au-dessus de la tête. »