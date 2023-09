Pas facile de quitter son île de la Martinique chérie à 12 ans pour rejoindre la grisaille stéphanoise. Une histoire qui se répète dix ans plus tard. En début d’année, la gymnaste Mélanie De Jesus Dos Santos a annoncé quitter la France pour s’entraîner aux États-Unis, à Houston, avec les coachs français de la star américaine Simone Biles.

Apprendre à (se) faire confiance

Comment réapprendre à s’estimer quand on quitte tout à quelques mois des Jeux olympiques de Paris ? « A mon arrivée j’étais un petit peu perdue, je ne savais plus ce que je voulais faire » nous avouons la championne européenne de gymnastique, « il a fallu que j’apprenne à faire confiance aux autres et que je tente de nouvelles choses ».

La musique en thérapie

La marque Venus explique dans un communiqué, que cette collaboration « met en avant des femmes de tous âges, toutes origines, des femmes qui assument leurs corps, quel qu’il soit, y compris avec des imperfections. » Et la gymnaste a un message à faire passer à toute personne qui n’arrive pas à s’accepter, « cela s’apprend, mais osez faire des choses qui vous font du bien. »

Et si vous avez des petits coups de blues, faites comme Mélanie De Jesus Sos Santos, mettez vos écouteurs, « c’est vraiment la musique qui m’aide à me redonner confiance en moi ». Et dans le téléphone de la championne on trouve une attache forte à son île d’origine, « j’écoute tout ce qui vient de la Martinique : Kalash, Meryl, Princess Lover… Du zouk. »