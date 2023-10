Le Pilates ne cesse de se réinventer et on peut vite se perdre dans ses multiples dénominations… Quelle pratique choisir ? Laquelle correspond le mieux à ses attentes ? Pour vous aider à y voir plus clair, 20 Minutes a demandé à Lugdivine Meytre, autrice du livre Pilates ta vie aux éditions First, et à Aurélie, coach en Pilates chez Poses Studio, de comparer différentes formes de Pilates en vogue.

Malgré leurs légères nuances, elles gardent le même tronc commun : la méthode Pilates classique fondée par Joseph Pilates, dont l’objectif est d’apaiser les maux de la vie moderne, le stress en particulier, en travaillant, en pleine conscience de son corps, les muscles profonds, la souplesse, la respiration et la posture. Il s’agit moins de renforcer sa masse musculaire que de « gagner en énergie », en « positivité », et de se « faire plaisir ».

Le Pilates Reformer, pour être plus tonique

Pilates Reformer doit son petit nom à l’équipement mobile qu’elle requiert. « C’est une machine instable qui rend les exercices plus complexes », explique la coach Aurélie à 20 Minutes. En étant debout, sur une machine coulissante, on se concentre davantage sur son équilibre pour ne pas tomber. Cette variante sollicite énormément les muscles et permet par conséquent le maintien d’une bonne masse musculaire, à condition d’avoir une bonne alimentation.

Pour qui ? Les personnes qui aiment se challenger, gagner en force mais qui sont moins fans de la musculation traditionnelle. La machine Reformer possède des leviers de différentes résistances et de différentes charges afin de progresser à son rythme. « L’avantage de cette machine, c’est qu’on peut l’adapter à son niveau », souligne Aurélie.

Stott Pilates ou Pilates contemporain, pour améliorer sa posture

On peut le voir comme une extension de la méthode Pilates classique. On va toujours s’intéresser à la posture et au renforcement des muscles profonds mais en y ajoutant des mouvements annexes, plus lents et contrôlés. « La méthode de Joseph Pilates date quand même de 100 ans, ici on va avoir un regard encore plus scientifique car les recherches sont plus poussées », explique la coach de Poses Studio.

Pour qui ? Une variante pratique si l’on est déjà adepte de la méthode traditionnelle de Pilates ou qu’on souhaite simplement être plus en phase avec son corps, notamment grâce au travail sur la posture et plus précisément sur la colonne vertébrale.

Power Pilates ou Pilates moderne, pour travailler le cardio

« Il y a des mouvements cardio importants et complémentaires avec cette technique, ce qui est la grande différence vis-à-vis d’autres Pilates », explique l’autrice de Pilates ta vie. Le power Pilates est par conséquent l’un des dérivés les plus intenses car il vous demandera plus d’efforts physiques, comme la réalisation de squats ou de gainage ou l’utilisation d’accessoires comme les ballons paille.

Pour qui ? Ceux qui désirent avoir encore plus de ressentis durant leurs séances, et bien sûr les amateurs de fitness qui voudraient découvrir le Pilates dans une version plus physique.

Hot Pilates, pour brûler les calories plus facilement

Ici, l’objectif est de transpirer. Pour cela, les cours sont réalisés dans des salles chauffées entre 32 et 35 °C. On a donc affaire à une technique qui « pousse le corps dans ses retranchements », précise l’autrice Lugdivine Maytre.

Pour qui ? Un public qui a l’habitude de faire du sport et qui n’a pas peur de suer. Attention toutefois aux seniors et aux femmes enceintes. « Si l’on n’a pas une bonne condition cardiaque, le hot Pilates est une méthode un peu hardcore », avertit l’autrice du livre. Cette variante est aussi « plus fitness », ajoute la coach Aurélie. Et requiert donc de faire des efforts de concentration et de travailler sa respiration.