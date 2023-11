Carrot cake, la recette du meilleur gâteau de saison antigaspillage

Le carrot cake fait son retour dans nos cuisines avec une recette revisitée par Mounia, chroniqueuse cuisine pour « Moon & Sugar ». Facile à réaliser, sucré et confectionné avec des légumes de saison, ce classique automnal anglo-saxon demande seulement quinze minutes de préparation. Profitez des derniers jours de l’automne pour essayer à la maison ce gâteau moelleux à la teinte orange, mettant en avant le légume star de novembre.

La recette est simple : mélangez farine, levure, une pincée de sel et ajoutez la touche saisonnière de cannelle. Incorporez des œufs et des carottes râpées pour obtenir une teinte orange appétissante. Beurrez et farinez le moule, puis enfournez à 180 °C pendant quarante-cinq minutes en mode chaleur tournante.

Anti-gaspi

Pour éviter le gaspillage, utilisez les carottes un peu flétries dans votre frigo, râpez-les et glissez-les dans le carrot cake. Une fois cuit et refroidi, couvrez le gâteau d’un mélange de fromage frais et de sucre glace, et c’est prêt !

Si vous êtes gourmand, ajoutez une touche finale à votre gâteau avec une décoration automnale, que ce soit des noix de pécan, des fleurs de bleuet ou d’autres ingrédients selon vos préférences. Régalez-vous de ce délice automnal mettant en scène le légume de saison de novembre.