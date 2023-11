Nhome au top ! Et c’est le grand public qui le dit. La cérémonie des The Fork Awards, du nom du site Internet où les restaurants sont notés par leurs clients, a décerné ses prix ce lundi soir à l’Opéra de Lille et c’est un des restaurants les plus étonnants de la capitale, celui dont les fourneaux sont dirigés par le chef Matan Zaken, qui a remporté le Grand prix du public. Une table gastronomique ouverte aux abords des jardins du Palais Royal à la rentrée 2022.

80 parrains pour la cérémonie

Avant la cérémonie de lundi, The Fork Awards avait laissé le soin à 80 chefs de renom d’établir une présélection mettant en avant la garde montante de la gastronomie française. Hélène Darroze, Alain Ducasse, Alexandre Gauthier, Gilles Goujon, Christian Le Squer, Alexandre Mazzia, Paul Pairet, Emmanuel Renaut… avaient ainsi partagé leurs tables préférées parmi les installations récentes et 80 jeunes chefs étaient ainsi nommés pour cette 4e édition de The Fork Award. Matan Zaken, le chef primé ce lundi soir, était parrainé par Christian Le Squer chez qui il a travaillé.

Les autres prix ont été remis à L’Inattendu par Émilien Rouable à Villecresnes (Val-de-Marne) avec pour parrains Stéphane Pitré et Jean-François Girardin, Lil’Home par Lilian Douchet à Bordeaux avec pour parrain Paul Pairet, Ekume par Edgar Bosquez à Marseille avec pour parrains Thibault Sombardier, Alexandre Mazzia et Emmanuel Perrodin, L’Armada par Thibault Martel et Baptiste Rivière à Lyon avec pour parrains Christian Têtedoie et Christophe Marguin. Le Prix Spécial Hauts-de-France est revenu à Au Koning van Peene par Kevin Barata à Zuytpeene (Nord) avec pour parrain Eugène Hobraiche.