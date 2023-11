Yoann Conte sacré cuisinier de l’année par le guide Gault et Millau

Ils étaient quatre finalistes et le cuisinier de l’année désigné par le Gault et Millau, c’est… Yoann Conte. Yoann Conte ? Mais oui, vous l’avez vu à la télé. A 49 ans, il a rejoint depuis la rentrée Philippe Etchebest, avec Juan Arbelaez en tant que coach de l’émission Objectif Top Chef sur M6.

Pour les vrais gourmets, c’est surtout le chef du restaurant qui porte son nom à Veyrier-du-Lac, au bord du lac d’Annecy (Haute-Savoie). Avec deux étoiles au Guide Michelin et cinq toques au Gault et Millau, l’ancien élève de Marc Veyrat, dont il a repris en 2010 la mythique Auberge de l’Eridan, succède comme cuisinier de l’année à Olivier Nasti, et avant lui à Hugo Rollinger. « Le cuisinier nourrit l’homme et la cuisine nourrit l’âme », écrit sur le site du restaurant celui dont le travail est « avant tout de l’émotion », mais aussi la définition d’une « extrême sensibilité » et d’un « bon sens paysan parfaitement aiguisé ».

Le meilleur pâtissier est une femme

Pour le même guide, le pâtissier de l’année est une cheffe pâtissière, Naraé Kim, qui officie au Pur', le restaurant que dirige Jean-François Rouquette au Park Hyatt Paris-Vendôme (Paris 2e).

Deux fois récompensée d’une médaille d’or au World Global Pastry Chef Challenge WACS en 2015 et 2016, cette Coréenne amoureuse de la France s’attache à sublimer les sensations du nez et du palais car « les arômes sont fondamentaux dans la construction de ses desserts », souligne le Salon du chocolat. Naraé Kim y a été invitée cette année pour montrer son travail qui, « par sa délicatesse, fait briller haut l’étendard de la pâtisserie moderne ».

Les autres prix

Le Sommelier de l’année pour le Gault et Millau, c’est Jean-Baptiste Klein à La Table d’Olivier Nasti (Kaysersberg). Le Directeur de salle, c’est Thierry Pruvot au Pré Catelan (Paris 16e). Et les Grands de Demain sont Ludovic Turac, Une Table au Sud (Marseille), Félix Robert, Arborescence (Croix) Antoine Gras, La Table de l’Ours – Les Barmes de l’Ours (Val d’Isère), Clio Modaffari & Anne Legrand, La Flibuste, (Villeneuve-Loubet), Tristan Weinling, Utopie, (Gueberschwihr) et Mathieu Pérou, Le Manoir de la Régate, (Nantes).