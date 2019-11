Le chef Arnaud Donckele en 2013. — Jean-Christophe MAGNENET / AFP

Le magazine Le Chef l’avait élu meilleur chef du monde après un vote de ses pairs, fin 2018. Voici Arnaud Donckele propulsé cuisinier de l’année par le guide Gault&Millau, au cours d'une cérémonie qui s'est achevée ce lundi soir au Moulin Rouge.

Le chef de La Vague d’or, un des restaurants les plus réputés de Saint-Tropez (3 étoiles au guide Michelin, 19/20 au Gault&Millau) est passé dans les Landes chez Michel Guérard, sur la Côte d’Azur chez Alain Ducasse, à Paris chez Lasserre avec Jean-Louis Nomicos… Sous ses doigts, les assiettes deviennent de véritables œuvres d’art dès lors qu’il met sa sensibilité et son exigence au service du terroir provençal, qu’il maîtrise sur le bout des doigts.

De Saint-Tropez à Paris

Son talent et sa « cuisine en mouvement » comme la définit le Gault&Millau, Arnaud Donckele va bientôt les faire venir à Paris, puisque le chef prendra la tête, au début de l’année 2020, du restaurant gastronomique de l’hôtel Cheval Blanc, situé en lieu et place de l’ancienne Samaritaine. Et s’il devient dès ce 4 novembre 2019 Cuisinier de l’année pour le Gault&Millau, c’est bien la première fois qu’un chef est couronné avant sa prise de fonction.

« L’année 2020 sera une grande année Donckele, promet le guide jaune : une arrivée au Cheval Blanc Paris, sans lâcher le fief tropézien, et sans rien oublier, ses racines normandes, sa famille, son attachement viscéral à des valeurs humanistes, indispensables pour faire un grand chef, indispensables pour devenir. »