Les pâtes ont l’art de s’adapter à tous les budgets et à tous les palais. Spaghetti, penne, linguine, tagliatelle, fettucine, pappardelle, farfalle, fusilli, coquillettes, etc., le choix est vaste et parfois même déconcertant. Mais cette année, parmi toutes ces variétés, les Français ont élu les tagliatelles comme leurs préférées ! 22 % des personnes interrogées par l’institut de sondages Opinion Way pour le fabricant de pâtes français Lustucru ont fait de ces pâtes longues et larges en ruban leur numéro un.

Les tagliatelles au sommet

Les tagliatelles ont été cités par 56 % des Français interrogés, et parmi eux 22 % les désignent comme leur préférée. Incontournables dans les classiques tagliatelles au saumon, elles peuvent être utilisées dans des plats plus sophistiqués comme les tagliatelles aux truffes.

Les spaghettis à la deuxième place

Plus fines que les tagliatelles, les spaghettis, deuxièmes de ce classement, sont citées par 19 % des Français comme leur pâte préférée. Très appréciées par les moins de 24 ans et les plus de 65 ans, selon le sondage, elles restent très populaires accompagnées de bolognaise, ou en carbonara, l’un des plats préférés des Français.

Les coquillettes sur le podium

En troisième position, les coquillettes. Que ce soit en gratin, au ketchup, ou au fromage, elles remportent la palme du réconfort culinaire. Ces petites pâtes en forme de tube ont conquis le cœur des petits et des grands, et sont citées par 17 % des sondés à la première place.

Le classement continue avec les farfalle, les torsades, les nouilles et les macaroni. Ce palmarès évolue au fil des ans, mais une chose reste constante : les pâtes, sous toutes leurs formes, sont incontournables dans les assiettes des Français : 7 Français sur 10 mangent des pâtes au moins une fois par semaine, selon une étude YouGov de 2021.