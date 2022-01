Un pesto au basilic, c’est simple et délicieux. Et quand c’est beau c’est encore mieux. Pour réussir une sauce maison riche en saveurs et à la couleur vert fluo, le chef exécutif d’Eataly Paris Marais Fabrizio Cosso a un secret : en plus de sélectionner des ingrédients de qualité (basilic frais, pignons de pin, ail, pecorino romano et huile d’olive​…) il les conserve soigneusement au frais jusqu’à la préparation. De même que le saladier et le bol mixer qui vont être utilisés dans la recette. Et bonus : au moment de mixer le tout, il ajoute quelques glaçons. C’est le meilleur moyen d’avoir une sauce onctueuse d’un vert éclatant pour vos pâtes. Pour 20 Minutes, il livre sa recette en exclusivité en vidéo dans le cadre de notre nouvelle série « Pasta così ! » sur les pâtes. Buon appetito !