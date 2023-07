Alimentation végane, ses bienfaits écologiques une nouvelle fois prouvés

Adopter un régime végétalien contribuerait à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 75 % si l’on compare celles d’un régime carnivore. Ce qui équivaut à une diminution importante de l’empreinte carbone, estimée par une vaste étude publiée dans la revue Nature Food.

Les bénéfices d’une alimentation végane sur la planète

Comparés aux régimes carnés, les régimes végétaliens permettaient de réduire l’utilisation des terres de 75 %, de l’eau (54 %) et diminueraient de 66 % le déclin de la biodiversité. L’étude précise que des différences d’au moins 30 % ont été constatées entre les faibles et les forts consommateurs de viande pour la plupart de ces indicateurs.

« Malgré les variations substantielles dues au lieu et au mode de production des aliments, la relation entre l’impact environnemental et la consommation d’aliments d’origine animale est évidente et devrait inciter à réduire cette dernière », concluent les chercheurs.

L’impact de son régime alimentaire dans la crise alimentaire

Renoncer à la viande, ne serait pas uniquement bénéfique à la planète. D’après une étude publiée en novembre 2022 dans la revue Nature Food, cela permettrait également de réduire la crise alimentaire liée à la guerre en Ukraine.

Des chercheurs néerlandais de l’université de Leyde rappellent que 60 % de la production agricole des cultures ukrainiennes et russes importées servent à nourrir des animaux. Partant de ce principe, ils en déduisent que le fait d’arrêter de manger la viande « libérerait ces terres agricoles et permettrait de compenser presque tous les déficits de production de la Russie et de l’Ukraine, tout en réduisant la consommation d’eau et les émissions de gaz à effet de serre ».