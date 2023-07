Cet été, guides de tourisme et livres d’escapade font l’éloge du train. La raison ? L’écologie, certes, mais aussi un retour à un mode de vie plus lent. « Il y a un vrai regain d’attrait pour le train », témoigne Vincent Barbare, PDG d’Edi8. Et les propos de Cécile Pétiau, directrice éditoriale d’Hachette Tourisme vont dans le même sens : « C’est plus qu’une mode, c’est une redécouverte d’un moyen de transport, due au fait que beaucoup de gens sont de plus en plus sensibles à leur bilan carbone ».

« Slow Life » et éloge de la lenteur

Les auteurs appellent à « redécouvrir les plaisirs de la lenteur », comme le guide Tao. Juliette Labaronne auteure de Slow Train y écrit : « Le but n’est pas seulement le but, mais le chemin qui y conduit », Son ouvrage, paru en 2019 chez Arthaud, a lancé la tendance. Ces guides s’intéressent au patrimoine ferroviaire.

Le Petit Futé invite à s’arrêter au Musée de l’histoire du train letton, à Riga. Les éditions de La Vie du rail proposent même un très touffu guide du tourisme et des loisirs ferroviaires en France. Michelin s’est associé avec la SNCF pour ses « Vacances en train » qui invitent à parcourir la France en TER, avec les témoignages de cheminots à l’appui.

Le train, remis en avant dans les guides touristiques

« On renforce aussi progressivement la place du train dans les Guides verts », souligne Philippe Orain, le directeur des guides de voyage à l’effigie de « Bibendum ». La plupart des guides présents sur le marché proposent des itinéraires plus ou moins réalistes, précédés de conseils qui le sont aussi. Barcelone-Stockholm ou Amsterdam-Split chez Lonely Planet. Une boucle en Ecosse chez Hachette. Limoges-Vierzon chez Michelin. Ou encore un pari osé chez Gallimard qui propose, malgré la guerre en Ukraine, un parcours de Kiev à Odessa et Lviv, dans un guide publié en 2023. Et même un itinéraire Sofia-Athènes… où il n’y a en fait plus de train.

Mais dans cette palette de guides récents, Le Routard est absent. « On ne peut pas faire véritablement un guide généraliste sur les trains », juge son patron Philippe Gloaguen. « C’est une science très particulière, chaque pays a sa politique propre ! ». Mais « on en parle systématiquement dans tous nos guides, depuis toujours », estime-t-il.