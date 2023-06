« On se voyait mal retourner au boulot le lundi, ou rester à la maison avec les enfants. Alors, dès le dimanche soir, nous avons pris un vol pour Rome, racontent Aurélie et son mari. Nous y avons passé trois jours super sympa à visiter la ville, et nous sommes rentrés le mercredi. C’était une excellente idée. » Alors que la saison des mariages bat son plein depuis quelques semaines, une nouvelle tendance s’installe chez les jeunes mariés. Si certains renoncent carrément à voyager, ils sont de plus en plus à préférer partir en mini moon plutôt que deux semaines à l’autre bout du monde, comme le voudrait le traditionnel voyage de noces.

Derrière ce terme à la mode (contraction de « mini » et de honey moon) se cache une escapade romantique de courte durée à deux, pas loin de chez soi, plus pratique et moins chère. Pour Aurélie et son mari, qui se sont dits « oui » en janvier 2022, c’était presque la seule option alors que la vague Omicron déferlait. Mais selon le site spécialisé Mariages.net, 16 % des couples auraient opté pour ce type de mini lune de miel (pour une petite semaine au plus) l’an dernier, et la pratique semble perdurer. « C’est une bonne alternative pour alléger la facture et/ou pour les couples qui ne souhaitent pas dépasser les frontières nationales, observe-t-on chez Mariages.net. Le format convient notamment à ceux qui optent pour un voyage éco-responsable. »

« Besoin de souffler »

Charles et sa femme, eux, sont partis à l’île d’Yeu (Vendée) le surlendemain de leur union. Une solution de facilité pour ces trentenaires qui n’avaient ni le temps, ni l’argent pour organiser un plus long voyage dans la foulée, mais qui bénéficiaient chacun, comme la plupart des salariés qui se passent la bague au doigt, de quatre jours de congé. Une nuit dans un bel hôtel, deux jours de location de vélo, ont suffi pour les dépayser. « L’organisation d’un mariage est déjà très éprouvante, et peut prendre parfois plus d’un an, observe Anouk Arabat-Ziane, créatrice de voyages sur-mesure. Les mariés ont ensuite besoin de quelque chose de simple pour souffler, se retrouver à deux, rester encore quelques jours sur leur petit nuage. Avec les restrictions liées à la crise Covid, puis l’augmentation des prix, cette tendance s’est bien développée. Avec, toujours, un attrait pour les destinations ensoleillées ! »

Même en mode réduite, le cliché de la lune de miel les pieds dans l’eau et sous un ciel bleu reste toujours d’actualité. La Corse, les Canaries ou les Cyclades sont des destinations très prisées. Laure, qui souhaiterait « bouger un peu » mais qui cherche surtout « du repos et des beaux paysages » hésite quant à elle entre le Pays basque et l’Italie après son mariage à l'automne. C’est aussi en Europe, « où les prix sont abordables et où il est facile de se déplacer » que Sarah va partir en all-inclusive avec son cher et tendre, « avant le voyage plus lointain prévu cet hiver », direction « Zanzibar ou les Maldives ».









Et maintenant… La « early moon »

Car pour certains couples, mini moon ne veut pas dire faire une croix sur la plus traditionnelle honey moon, qui a encore de beaux jours devant elle. Même si le prix d’un mariage s’élève à 17.100 euros en moyenne, 6 % des couples déclarent tout de même faire deux fois leurs valises ! Pour Aurélie et son époux, « le vrai beau voyage » se déroulera dans six mois, en Laponie finlandaise « avec les enfants cette fois pour aller à la rencontre du Père Noël ». Et comme il ne semble décidément ne pas y avoir de règles, une autre tendance en matière de voyages de noce émerge : « 8 % des couples partent en early moon, ou "lune de miel anticipée", indique Mariages.net. Comme son nom l’indique, il s’agit d’organiser le voyage de noces avant le mariage, notamment dans le but de se ressourcer. »