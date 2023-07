Ce n’est un secret pour personne : les fraises sont conservées dans des chambres froides par les producteurs et la grande distribution. Ces équipements étaient généralement perçus comme les seuls moyens de préserver la qualité des végétaux jusqu’au moment de l’achat. Mais ça, c’était avant que l’on découvre l’importance de la barquette en plastique.

Des recherches pour trouver la barquette parfaite

Pour le magazine professionnel Réussir, le chercheur de l’Inrae Ahmad Nasser Eddine, explique qu’elle « protège des chocs et de la contamination par les micro-organismes. Et il affecte les processus de prérefroidissement des fraises et donc la qualité finale du produit ». De ce fait, une thèse est actuellement menée à l’Institut national de la recherche agronomique pour perfectionner ce conditionnement.

Il s’agit de trouver des barquettes mieux adaptées à un refroidissement plus rapide et homogène. Que ce soit pour les barquettes ou les colis dans lesquels les contenants acheminent les fraises. Les analyses ont permis de se rendre compte qu’en modulant la bonne hauteur et la bonne forme, on pouvait optimiser la conservation des fraises. Il faut aussi jauger la taille adéquate des orifices qui assurent la circulation de l’air.

Un moyen de conservation plus économe

Ces recherches peuvent paraître anodines pour le consommateur, mais il faut rappeler combien l’utilisation des chambres froides coûte plus cher compte tenu de la flambée des prix de l’énergie, ce qui n’est évidemment pas sans impact sur le prix payé en bout de chaîne. Dans le journal L’Humanité, Laurent Grandin, le président de l’Interprofession des fruits et légumes (Interfel), indiquait en septembre dernier que « certains fruits et légumes sont en effet conservés en chambre froide (à court terme ou moyen terme) afin de pouvoir par exemple disposer de pommes et de carottes en fin d’hiver ou au printemps en attendant la récolte estivale. Nous n’en avons pas toujours conscience, mais les pommes que nous consommons au printemps comme en été ont été récoltées durant l’automne précédent pour être conservées en chambres froides des mois durant ».