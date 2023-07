Chaque été relance inévitablement le débat : Kylian Mbappé jouera-t-il au Paris Saint-Germain ou au Real Madrid la saison prochaine ? Ce cru 2023 ne fait pas exception, avec des rumeurs persistantes des deux côtés des Pyrénées. Mais cette fois, l’attaquant français n’est seul à enflammer le mercato estival - la période de l’année où les stars changent d’écurie. Loin du ballon rond, un autre gros poisson est disponible : le groupe Casino. L’enseigne de supermarchés est à la recherche d’un rachat pour cause de difficultés financières. Et sauf - énième - revirement, le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky devrait rafler la mise.

La même semaine, le groupe Carrefour a annoncé le rachat, à l’été 2024, des enseignes Cora et Match, nouveau coup de chaud dans le mercato de la grande distribution. La filiation footballistique ne s’arrête pas là : ces dernières années ont vu le déclassement des « petits » clubs de foot au profit des super-places fortes. Et voilà qu’à son tour, la grande distribution française voit émerger des hyperpuissances.

Chronique d’un destin annoncé

« Depuis longtemps, le modèle des supermarchés est en attente de concentration et de regroupement, renseigne Yves Marin, spécialiste consommation et grande enseigne au cabinet de conseil Bartle. Dans tous les secteurs, l’heure est au regroupement et aux géants surdominants en lieu et place de nombreux petits groupes, poursuit l’expert. Le monde du supermarché ne fait que rattraper son retard sur cette logique ».

Olivier Dauvers, expert de la grande distribution et auteur des livres La Saga du Commerce Français (Edition Dauvers, 2004) et Les incontournables du commerce de demain (Edition Dauvers, 2015), dresse le même constat. Avec neuf gros acteurs (E.Leclerc, Carrefour, Intermarché/Les Mousquetaires, Auchan, Casino, Système U, Lidl, Aldi, Cora), le marché français « est loin d’être aussi concentré qu’il pourrait l’être. Il y a bien la place pour une ou deux fusions. » En 2019, le PDG de Carrefour, Alexandre Bompard, estimait lui aussi dans L’Express qu’une fusion entre différents groupes était « inéluctable » afin de survivre dans un secteur hyperconcurrentiel.

Etre plus gros pour être plus fort

« Peser lourd sur un marché compte dans tous les domaines, mais peut-être encore plus dans la grande distribution, souligne Sandrine Heitz-Spahn, docteure en sciences de gestion de l’Université de Bourgogne et enseignante-chercheuse en marketing à l’Université de Lorraine. Car être gros, c’est avoir le pouvoir », notamment au moment des négociations de prix avec les industriels. Là aussi de gros poissons.

« Dans l’absolu, Coca-Cola a les moyens d’imposer ses prix à E.Leclerc car il peut se passer d’être distribué chez eux si aucun accord n’est trouvé. Mais cela revient à se passer de près d’un quart du marché français », souligne la spécialiste. Pas vraiment l’affaire du siècle, donc. Mais si Casino refuse de distribuer Coca-Cola, la marque de boisson se prive de moins de 6 % du marché. Pas le même drame.

Ce constat n’a rien de nouveau. Des fusions ont déjà été tentées dans le passé. Le géant canadien Couche Tard avait tenté de gober Carrefour en 2021, avant de subir un véto de Bercy. Casino et Auchan se tournent autour depuis des années.

L’inflation, dernier tour de vis en faveur de l’hyperconcentration

Pour comprendre pourquoi tout semble se décanter cette année, il suffit de se souvenir du tube des 12 derniers mois : l’inflation. « En période de difficulté économique, les faibles sont toujours plus faibles. Casino n’a jamais eu une grosse part de marché, et cela s’est encore drastiquement réduit avec la crise des prix, qui a profité aux plus gros groupes, plus à même de manœuvrer sur les tarifs », indique Olivier Dauvers. La part de Casino sur le marché français est passée de 7,1 % en mars 2023 à 5,8 % en juin. Les « petits » groupes, plus isolés, sont aussi plus faciles à racheter.

Les négociations sur les prix, favorables aux plus grands, sont devenues de plus en plus décisives pour attirer le consommateur. Bien sûr, rappelle Sandrine Heitz-Spahn, le prix a toujours été le nerf de la guerre. Mais avec l’inflation, il n’est plus seulement le nerf, mais carrément la colonne vertébrale de la prise de décision. « Les gros groupes, qui ont su glaner les meilleurs prix auprès des fournisseurs, creusent l’écart », souligne la docteure.

Le E.Leclerc de Madrid

C’est la deuxième raison de ce mercato si actif : la grande distribution française a son hyperpuissance, son Real Madrid, E.Leclerc. Le groupe pèse désormais 23,5 % du marché, contre 21,8 % à l’été 2021. C’est 3 points de plus que son premier poursuivant, Carrefour, à 19,9 % de part de marché. « Tous les acteurs de la distribution alimentaire sont en train de comprendre qu’il faut réagir pour grossir et ne pas se laisser distancer par E.Leclerc, qui est sur une tendance impressionnante », estime Clément Genelot, spécialiste de la distribution pour la banque d’investissement Bryan, Garnier & Co.

Et pour grossir, on se répète, il n’y a pas 36.000 solutions : fusionner reste la plus simple. « Il est plus facile de racheter des magasins déjà existants que d’en construire de nouveaux », reconnaît Sandrine Heitz-Spahn. Fusionner, grossir et se concentrer, toujours plus. Le sens de l’Histoire, en quelque sorte. « Dans les années 1950, le marché de la grande distribution était très atomisé, avec plus d’une cinquantaine d’acteurs régionaux. Les années 1970 ont vu une première concentration autour d’une quinzaine. Aujourd’hui, il y en a neuf, mais il n’en restera probablement plus que trois ou quatre. » Même constat chez Yves Marin : « Les fusions ne vont pas s’arrêter là et le marché va continuer de se regrouper en quelques hyperpuissances. » De quoi animer les prochains mercatos.