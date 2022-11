La troisième édition des « Fork Awards », lundi soir au palais de la Bourse à Bordeaux, a généré son lot d’émotions, en célébrant de jeunes chefs qui ont ouvert leur établissement depuis moins de deux ans.





#Gastronomie C'est parti pour la troisième édition de The Fork Awards, au palais de la Bourse à #Bordeaux, qui récompense la « nouvelle génération » de la restauration pic.twitter.com/XTro4rZXDm — 20minutesbordeaux (@20minutesbord) November 21, 2022







C’est le Belge Mallory Gabsi, demi-finaliste de Top Chef en 2020, qui a obtenu le plus grand nombre de votes du public, et remporté le Grand Prix du public, avec le restaurant qui porte son nom, ouvert en mars dernier dans le 17e à Paris. Très ému, le jeune cuisinier qui s’était distingué durant l’émission de M6 dès sa première épreuve sous les couleurs de la brigade d’Hélène Darroze, a justement remercié la chef landaise, ainsi que Michel Sarran et Guy Savoy.

« Un garçon extrêmement attachant »

« Mallory, c’est le fils que j’aurais aimé avoir, a lancé sur scène Hélène Darroze. Il m’a donné beaucoup de bonheur sur le plateau de Top Chef. Je crois que c’est le seul candidat à qui j’ai proposé de venir me rejoindre pour travailler. Il a décidé finalement de voler de ses propres ailes, et c’est tant mieux pour lui. »

Michel Sarran, également présent hier soir à Bordeaux, a salué sa « gentillesse, sa joie, même s’il nous a raconté des histoires qui lui sont arrivées pas toujours drôles, malgré cela c’est un garçon qui a énormément de sensibilité. » Il a rappelé que « l’on a eu des moments de grande émotion durant l’émission avec Hélène. Je me souviens notamment d’une épreuve au cours de laquelle il s’était barré car il pensait avoir tout loupé, on est allés le rechercher, on l’a convaincu de revenir, et finalement il a gagné cette épreuve… C’est un garçon extrêmement attachant. »

« Extraordinaire » pour Camille Delcroix

Cinq autres prix étaient remis au cours de la soirée, également en fonction du vote du public. Un autre participant, et même vainqueur, de Top Chef, a été distingué : Camille Delcroix, pour son restaurant Bacôve à Saint-Omer (Pas-de-Calais), ouvert il y a un an. « On était 76 en lice, on n’est que six à avoir un prix, c’est extraordinaire », a souligné le vainqueur de l’édition 2018 de l’émission culinaire.

Après l’émission, Camille Delcroix devait accompagner le chef étoilé Philippe Etchebest, pour l’ouverture de son restaurant Maison Nouvelle à Bordeaux. « Mais la vie change, j’ai eu une petite fille, il y a eu le Covid… Maintenant je trace ma route. C’est la vie, mais je ne regrette pas car aujourd’hui je m’éclate, nous a-t-il confié. Je fais une cuisine rassembleuse, je veux que tout le monde s’asseye chez moi et se régale. »

Le restaurant bordelais Sens récompensé

Très touchée, Inès Trontin a aussi été récompensée pour son restaurant Pêche, dans le 17e à Paris. Parrainée par son mentor Jérôme Schilling, deux étoiles et tout récemment récompensé du titre de meilleur ouvrier de France (MOF), pour son restaurant Lalique-Château Lafaurie-Peyraguey dans le Sauternais, elle a remercié celui qu’il l’a « prise sous son aile » il y a dix ans. « Mon restaurant, c’est un aboutissement, dit la jeune cheffe. Je fais une cuisine très simple, franche, lisible, en cuisinant les fruits de mer avec des herbes aromatisées. »









Alexandre Bru a obtenu pour sa part le Prix spécial de Bordeaux, pour son établissement bordelais Sens, où il propose un menu du soir intitulé « Eveil des Sens », décliné en six étapes. Les deux derniers lauréats sont le Lyonnais Maxime Pujol pour son restaurant Bergamote, et Robin Dortgler, pour son établissement Miro à Ostwald, près de Strasbourg.

Les prix « The Fork » sont décernés après un vote du public en ligne, parmi une liste de candidats sélectionnés par des chefs renommés, pour la plupart étoilés.